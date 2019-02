Sanremo 2019, la guida: i favoriti per la vittoria finale, le quote, come funziona il televoto e quanto contano le giurie? Il regolamento, come votare

Ci siamo. Questa sera si decreterà il vincitore della 69ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo e l’attesa è grande per sapere chi la spunterà in volata. I dati ufficiali sono parzialissimi e non hanno mai preso in considerazione il televoto che dunque potrebbe stravolgere le graduatorie fin qui rese note dalla giuria. Ecco la guida completa alla serata finale del Festival per sapere proprio tutto sulla competizione canora.

LE GIURIE

Giuria della Sala Stampa: composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival (quotidiani, stampa periodica, web, radio e televisioni private) che potranno anche essere diversi in ciascuna delle serate di votazione.

Giuria d’onore: composta da 8 personaggi del mondo della musica, della cultura e dello spettacolo, composta da Mauro Pagani (presidente di giuria), Fernando Ozpetek, Camila Raznovich, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini e Joe Bastianich.

TELEVOTO

Il Televoto mediante chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in Italia di Tim e Wind Tre, mentre non ne è possibile l’effettuazione da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse site all’estero. Esso si effettua mediante digitazione del numero telefonico 894.001, attesa che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il codice di identificazione della canzone-artista scelto, e digitazione infine del codice a due cifre di identificazione scelto.

Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore.

Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3” e “wind”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio CoopVoce) e iliad inviando un SMS al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 01, codice01, codice 1, codice1 oppure per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20). Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Wind, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone e 3.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio indicati al paragrafo precedente. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni. Le numerazioni 894.001 e 475.475.1 di titolarità di TIM S.p.A. sono disabilitabili chiamando il proprio operatore telefonico.

Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 (cinque) voti per ciascuna delle due sessione di voto previste.

IL REGOLAMENTO DELLA SERATA FINALE

PRIMA FASE

Interpretazione-esecuzione delle 24 canzoni da parte dei 24 Artisti in gara.

VOTAZIONE MISTA: TELEVOTO (50%) + SALA STAMPA (30%)+ GIURIA D’ONORE (20%)

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 24 Artisti in gara che si esibiranno durante la Serata.

Giuria della Sala Stampa: ciascun giornalista esprime 4 preferenze singole, ossia da attribuire a 4 Artisti differenti.

Giuria d’Onore: Ciascun giurato avrà a disposizione 24 preferenze.

– avrà l’obbligo di attribuire tutte le 24 preferenze;

– avrà la possibilità di distribuire le preferenze tra un minimo di 10 ed un massimo di 16 Artisti.

Il risultato del Televoto sarà trasformato in percentuale e sommato al voto percentualizzato della Giuria della Sala Stampa e della Giuria d’Onore: i tre distinti risultati avranno rispettivamente peso per il 50%, 30%, 20%. Al termine delle votazioni, la media tra le percentuali di voto ottenute durante la Serata ed il consolidato ottenuto nelle Serate precedenti determinerà una classifica delle 24 canzoni/Artisti.

Gli Artisti che occuperanno le prime 3 posizioni di questa classifica accederanno alla fase finale (SECONDA FASE) senza svelamento della effettiva posizione in classifica e delle relative percentuali. In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del Televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della Giuria d’Onore.

SECONDA FASE

Interpretazione-esecuzione o riproposizione attraverso registrazione (RVM) dell’ultima esibizione effettuata (o parte di questa) dei 3 Artisti rimasti in gara.

VOTAZIONE MISTA: TELEVOTO (50%)+ SALA STAMPA (30%)+ GIURIA D’ONORE (20%).

Televoto con Sessione Unica in cui sarà possibile votare tutti i 3 Artisti rimasti in gara.

Giuria della Sala Stampa: ciascun giornalista esprime 1 preferenze singola, da attribuire a 1 Artista.

Giuria d’Onore: ciascun giurato avrà a disposizione 1 preferenze singola, da attribuire ad 1 Artista.

Il risultato del Televoto sarà trasformato in percentuale e sommato al voto percentualizzato della Giuria della Sala Stampa e della Giuria d’Onore: i tre distinti risultati avranno rispettivamente peso per il 50%, 30%, 20%.

Al termine delle votazioni, la media tra le percentuali di voto ottenute in quest’ultima sessione di votazione ed il consolidato ottenuto nelle votazioni precedenti, ripercentualizzato sui 3 finalisti, determinerà una nuova classifica delle 3 canzoni/Artisti.

La Canzone-Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata verrà proclamata vincitrice del 69° Festival di Sanremo. Verranno proclamate anche la seconda e la terza classificata. In caso di ex-aequo, dopo 4 cifre decimali, si farà riferimento alla graduatoria risultante dalla votazione del Televoto e, in caso di ulteriore persistenza di ex-aequo, alla graduatoria risultante dalla votazione della Giuria d’Onore.

I FAVORITI

I ben informati e le agenzie di scommesse danno come super favorito per il successo finale Ultimo che sembra mettere d’accordo tutte le generazione: artista trasversale, pezzo “sanremese”, piace a giovanissimi, giovani e meno giovani ed era il favorito della vigilia secondo i bookmakers (CLICCA QUI PER LE QUOTE DELLA VIGILIA DI SISAL MATCHPOINT).

Non mancano, però, i pretendenti al trono fra gli artisti che, nelle prime tre serate, sono state sempre presenti nella fascia blù e anche fra quelli (visto che il dato era molto parziale) che non c’erano. Simone Cristicchi, che il Festival lo ha già vinto, ad esempio, sembra potersi inserire nella lotta per il successo, così come l’idolo dei giovanissimi Irama, che potrebbe trarre giovamento dal televoto o come Daniele Silvestri che ha emozionato ad ogni esecuzione con la sua “Argento vivo”. Chi sembra avere scalato più posizioni da martedì a oggi, però, è la pantera del Festival, Loredana Bertè che ha un pezzo aggressivo, ritmato e orecchiabile che è già in rotazione su tutte le radio principali e che riscuote dei favori del pubblico dell’Ariston che le ha tributato diversi standing ovation a fine esibizione. L’altra outsider di lusso potrebbe essere Arisa, anche lei già vincitrice del Festival, e interprete di un pezzo che trasmette gioia e molto ben cantato. Ovazioni all’Ariston anche per Il Volo ma francamente un bis sul gradino più alto del podio per i tre portacolori del pop lirico sarebbe una grande sorpresa. Difficile uscire da questo lotto per scovare il trionfatore della edizione 2019 della kermesse canora sanremese

LE QUOTE

Ecco le quote di un paio di bookmakers scelti a caso fra quelli che accettano scommesse sul Festival di Sanremo:

EUROBET

Ultimo 2.50

Irama 3.50

Daniele Silvestri 6.00

Il Volo 6.00

Simone Cristicchi 7.00

Loredana Berte’ 8.00

Nek 13.00

Federica Carta e Shade 16.00

Francesco Renga 16.00

Achille Lauro 21.00

Enrico Nigiotti 21.00

Arisa 31.00

Ghemon 31.00

Motta 36.00

Einar 41.00

Paola Turci 41.00

Zen Circus 41.00

Anna Tatangelo 51.00

Boomdabash 51.00

Ex-Otago 51.00

Mahmood 51.00

Negrita 51.00

Nino D’Angelo e Livio Cori 51.00

Patty Pravo e Briga 51.00

SNAI

Ultimo 2,75

S. Cristicchi 4,00

Irama 4,00

Loredana Berte 4,50

D. Silvestri 7,50

Il Volo 10

Arisa 15

Achille Lauro 20

Nek 20

F. Renga 20

Enrico Nigiotti 20

F. Carta E Shade 25

Zen Circus 33

Mahmood 33

Ghemon 50

Motta 50

Boomdabash 50

Paola Turci 50

Einar 100

P. Pravo E Briga 100

N.dangelo/Cori 100

Ex-otago 100

A. Tatangelo 100

Negrita 100

SNAI PREMIO DELLA CRITICA

Loredana Berte 1,80

D. Silvestri 3,00

S. Cristicchi 3,00

Achille Lauro 10

Motta 10

Irama 12

Mahmood 15

Ultimo 15

Enrico Nigiotti 20

Zen Circus 20

F. Renga 33

Paola Turci 33

Negrita 33

Il Volo 33

Arisa 33

Nek 50

Boomdabash 50

N.dangelo/Cori 75

Ghemon 75

Ex-otago 75

P. Pravo E Briga 75

A. Tatangelo 100

F. Carta E Shade 100

Einar 100