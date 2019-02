Sanremo 2019. I favoriti: secondo i bookmakers sarà volata Ultimo-Irama per la vittoria. Il Volo, Nek e Nigiotti gli outsider

Irama contro Ultimo: si preannuncia una volata a due, secondo i bookmakers per la vittoria del Festival di Sanremo 2019. Sono due idoli delle ultime generazioni i grandi favoriti della vigilia della 69ma kermesse canora sanremese. Ultimo, vincitore della sezione giovani dello scorso anno (quest’anno non c’è la gara dedicata ai giovani), è il superfavorito con una quotazione a 2.5 (giochi 10 euro e ne vinci 25) ma subito alle sue spalle c’è Irama, prodotto del Talent “Amici”, che è quotato a 3.5.

Non mancano i cantanti più esperti e conosciuti fra gli outsider di lusso. Daniele Silvestri, ad esempio, è dato fra i papabili per il podio con una quotazione a 4.5. Tra i super favoriti per la vittoria finale anche Il Volo che punta al bis con una canzone scritta anche da Gianna Nannini, proprio in occasione dei dieci anni del trio leader nel genere lirico-pop, quotato a 6 dalle agenzie di scommesse, mentre a 9 è dato un grande protagonista delle edizioni del passato del Festival, Nek che ha all’attivo anche un secondo posto con “Fatti avanti amore”.

In terza fila, secondo i bookmakers, ci sono Enrico Nigiotti, tra i protagonisti di X Factor dello scorso anno e reduce dal successo in coppia con Gianna Nannini, quotato a 16, Simone Cristicchi, anche lui a 16, che punta al secondo successo sanremese dopo quello di “Ti regalerò una rosa” e altri due che Sanremo lo hanno già vinto, Arisa, quotata a 13 e Francesco Renga, quotato a 16.

Queste tutte le quotazioni dei partecipanti al festival secondo Sisal Matchpoint:

Ultimo 2.5

Irama 3.5

Daniele Silvestri 4.5

Il Volo 6

Nek 9

Arisa 13

Enrico Nigiotti, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Loredana Bertè 16

Federica Carta/Shade 20

Patty Pravo/Braga, Mahmood, Francesco Motta 25

Paola Turci, Achille Lauro, Boomdabash, Nino D’Angelo/Livio Cori, ExOtago, Einar, Ghemon, Negrita, Anna Tatangelo, Zen Circus 33

Foto Shutterstock