Sanremo 2019, il programma di stasera (9 febbraio). La finale: Tv, orari, l’ordine di uscita, i cantanti e gli ospiti. Elisa e Ramazzotti per i fuochi d’artificio finali

E’ il giorno della finale della 69ma edizione del Festival di Sanremo in programma al Teatro Ariston oggi, sabato 9 febbraio. Al termine della serata si conoscerà il trionfatore del Festival. Tornano ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston tutti i 24 concorrenti e non mancheranno i grandi ospiti della musica italiana con l’atteso ritorno a Sanremo di Ligabue.

Stile classico per la quinta serata con la gara divisa in due: nella prima parte si esibiranno tutti i 24 cantanti in gara, dopodichè verranno comunicati, in base alla classifica globale di tutte le cinque serate, i tre brani che si giocheranno il successo del Festival. Dopo la seconda esecuzione del brano verrà proclamato il vincitore della 69ma kermesse canora. Grande attesa anche per i super ospiti che affolleranno il palco dell’Ariston: da Eros Ramazzotti e Luis Fonsi (l’interprete di Despacito che duetta con Ramazzotti in “Per le strade una canzone”) a Elisa, che presenterà il suo nuovo singolo “Anche fragile”.

I CANTANTI IN GARA AL 69. FESTIVAL DI SANREMO

Achille Lauro con Rolls Royce, Anna Tatangelo con Le nostre anime di notte, Arisa con Mi sento bene, BoomDaBashcon Per un milione, Daniele Silvestri con Argento vivo, Einar con Parole nuove, Enrico Nigiotti con Nonno Hollywood, Ex-Otago con Solo una canzone, Federica Carta e Shade con Senza farlo apposta, Francesco Renga con Aspetto che torni, Ghemon con Rose viola, Il Volo con Musica che resta, Irama con La ragazza con il cuore di latta, Loredana Bertè con Cosa ti aspetti da me, Mahmood con Soldi, Motta con Dov’è l’Italia, Negrita con I ragazzi stanno bene, Nekcon Mi farò trovare pronto, Nino D’Angelo e Livio Cori con Un’altra luce, Paola Turci con L’ultimo ostacolo, Patty Pravo con Briga con Un po’ come la vita, Simone Cristicchi con Abbi cura di me, Ultimo con I tuoi particolari, The Zen Circus con L’amore è una dittatura.

FESTIVAL DI SANREMO (FINALE): PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

20.35: Terza serata

COME VEDERE IL FESTIVAL DI SANREMO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RAIUNO dalle 20.35

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport