Sanremo 2019. I testi di tutte le canzoni in gara: l’amore impera ma anche l’inquietudine della nuova generazione tra le righe delle canzoni del Festival

L’amore impera, come sempre, ma ci sono anche tanti spunti di riflessione tra le righe dei testi delle canzoni in gara. C’è il malessere della nuova generazione del pezzo di Daniele Silvestri, il ricordo di un padre che non c’è più (Paola Turci), la fragilità umana (Simone Cristicchi), tanto per fare qualche esempio di testo costruito per far pensare. Tra gli autori alcuni dei grandi nomi della musica italiana come Gianna Nannini che ha messo mano nel pezzo de Il Volo, Cheope, presente tra gli autori del pezzo dei Boomdabash, Bungaro che ha scritto il pezzo di Francesco Renga, Manuel Agnelli tra gli autori del pezzo di Daniele Silvestri e Gaetano Curreri, leader degli Stadio, tra gli autori del pezzo di Loredana Bertè, Ecco tutti i testi delle 24 canzoni del Festival di Sanremo 2019:

Achille Lauro

Rolls Royce

di L. De Marinis – D. Petrella – D. Dezi – D. Mungai – E. Manozzi

Sdraiato a terra come i Doors

Vestito bene via del Corso

Perdo la testa come Kevin

A ventisette come Amy

Rolls Royce

Si come Marilyn Monroe

Chitarra in perla Billie Joe

Suono per terra come Hendrix

Viva Las Vegas come Elvis

Oh Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

No non è vita è Rock’n Roll

No non è musica è un Mirò

È Axl Rose

Rolling Stones

No non è un drink è Paul Gascoigne

No non è amore è un sexy shop

Un sexy shop si si è un Van Gogh

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Non è follia ma è solo vivere

Non sono stato me stesso mai

No non c’è niente da capire

Ferrari bianco si Miami Vice

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Di noi che sarà

Rolls Royce Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Voglio una vita così

Voglio una fine così

C’est la vie

Amore mio sei il diavolo

Che torni ma

Solo per dare fuoco al mio cuore di carta

Dio ti prego salvaci da questi giorni

Tieni da parte un posto e segnati sti nomi

Rolls Royce

Rolls Royce

Rolls Royce

Anna Tatangelo

Le nostre anime di notte

di L. Vizzini

Quante bugie ci siamo detti, amore

Quante parole da dimenticare

E continuare a negarlo è soltanto una fragilità

Allontanarsi non è mai la fine

Se si ha il coraggio di ricominciare

Ma non è facile quando si perde la complicità

E adesso siamo qui

Occhi negli occhi, senza nascondigli

Senza difendere più i nostri sbagli

O sfidarci tra noi

E finirà così

E forse è quello che vogliamo entrambi

Ma lo capisco da come mi guardi che in fondo lo sai

Che mai potremo perderci

E più ti guardo, e più vedo la parte migliore di noi

Ma ormai non serve illuderci

Non c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai

Le nostre anime di notte

Quante bugie ci siamo detti, amore

E non è facile dimenticare

Che queste frasi in sospeso nascondono la verità

E adesso siamo qui

E siamo nudi per la prima volta

Senza il timore di fare una scelta e poi non scegliere mai

Mai potremo perderci

E più ti guardo e più vedo la parte migliore di noi

Ma ormai non serve illuderci

Non c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai

Le nostre anime di notte

Sono più limpide che mai

Sono più limpide che mai

Mai

Potrei lasciarmi alle spalle la parte migliore di noi

Ma ormai non serve illuderci

Non c’è bisogno di fingerci forti ed in fondo lo sai

Le nostre anime di notte

Non si perderanno mai

Arisa

Mi sento bene

di M. Buzzanca – L. Vizzini – R. Pippa

M. Buzzanca – L. Vizzini – A. Flora

Credere all’eternità è difficile

Basta non pensarci più e vivere

E chiedersi che senso ha? È inutile

Se un giorno tutto questo finirà

Ritrovare un senso a questo assurdo controsenso

È solamente la più stupida follia

Se non ci penso più mi sento bene

Guardo una serie alla tv e mi sento bene

Leggo un giornale, mi sdraio al mare

E prendo la mia vita come viene

Se non ci penso più mi sento bene

Cosa ne sarà

Dei tanti giuramenti degli amanti

Di tutti i miei rimpianti

Dell’amore e della crudeltà?

Cosa ne sarà

Dei sogni nei cassetti, poveretti

Dei grandi amori persi

Quando questo tempo finirà?

Se non ci penso più mi sento bene

Mi sveglio presto il lunedì e mi sento bene

Le strade piene quando è Natale

Magari non è niente di speciale

Ma tutto questo mi fa stare bene

Se non ci penso più mi sento bene

Se sto al telefono con te mi sento bene

I baci in corsa, le calze a rete

Gli inviti a cena per fare l’amore

Sentirmi bella mi fa stare bene

Cosa ne sarà

Dei pomeriggi al fiume da bambina

Degli occhi di mia madre

Quando questo tempo finirà?

Se non ci penso più mi sento bene

Se faccio quello che mi va mi sento bene

Balliamo un tango sotto la neve

Non penso a niente e tutto mi appartiene

E più non penso e più mi sento bene

E non pensare più a cosa dire

Sentirmi libera da me, come i bambini

Restare nudi, lasciarsi andare

E non aver paura di invecchiare

Accarezzare tutto e stare bene

Forse è tutto qui il mio vivere

Quasi elementare, semplice

Ridere non è difficile

Se cogli il buono di ogni giorno

Ed ami sempre fino in fondo

Adesso voglio vivere così

BoomDaBash

Per un milione

di F. Abbate – R. Pagliarulo – Cheope – A. Cisternino – Takagi – Ketra – F. Abbate – Cheope – R. Pagliarulo

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Ti giuro che l’attesa aumenta il desiderio

È un conto alla rovescia

Col tempo a rilento

Però ti sto aspettando come aspetto un treno

Come mia nonna aspetta un terno

Aspetterò che torni come aspetto il sole

Mentre sto camminando sotto un acquazzone

Come una mamma aspetta quell’ecografia

Spero che prenda da te

Ma con la testa mia

Ti aspetto come i lidi aspettano l’estate

Come le mogli dei soldati aspettano i mariti

Ti aspetto come i bimbi aspettano il Natale

Come i signori col cartello aspettano agli arrivi

E non è mai per me

Ti aspetterò

Come il caffè a letto a colazione

Come ad un concerto dall’inizio

Si aspetta il ritornello di quella canzone

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Non c’è niente al mondo

Che vorrei di più di te

Di più di quel che adesso c’è già fra di noi

Nemmeno un milione

Non c’è niente al mondo che farei io senza te

Perché io non ti cambierei nemmeno per…

Nemmeno per un milione

Se mi cercherai io ti aspetto qui

Ti mando la posizione

Così se poi mi raggiungi

E poi ti stringo forte

Questa volta non sfuggi

Non ti perderò più

Aspetterò che torni come aspetto il mare

Mentre sto camminando sotto il temporale

Come una mamma aspetta il figlio fuori scuola

Ti aspetto come chi vorrebbe riabbracciarlo ancora

Ti aspetto come il gol che sblocca la partita

Come le mogli dei soldati aspettano i mariti

Ma già l’attesa è fantastica

Noi come benzina

In questo mondo di plastica

Ti aspetterò

Come il caffè a letto a colazione

Come ad un concerto dall’inizio

Si aspetta il ritornello di quella canzone

Ti aspetterò

Perché sei tu che porti il sole

E non c’è niente al mondo

Di migliore di te

Nemmeno vincere un milione

Non c’è niente al mondo

Che vorrei di più di te

Di più di quel che adesso c’è già fra di noi

Nemmeno un milione

Non c’è niente al mondo che farei io senza te

Perché io non ti cambierei nemmeno per…

Nemmeno per un milione

Daniele Silvestri

Argento vivo

di D.Silvestri – T. Iurcich – D. Silvestri – F. Rondanini – M.Agnelli

Ho sedici anni

Ma è già da più di dieci

Che vivo in un carcere

Nessun reato commesso là

Fuori

Fui condannato ben prima di nascere

Costretto a rimanere seduto per ore

Immobile e muto per ore

Io, che ero argento vivo

Signore

Che ero argento vivo

E qui dentro si muore.

Questa prigione corregge e

Prepara una vita

Che non esiste più da

Almeno vent’anni

A volte penso di farla finita

E a volte penso che dovrei vendicarmi

Però la sera mi rimandano a casa

Lo sai

Perché io possa ricongiungermi a tutti i miei cari

Come se casa non fosse una gabbia anche lei

E la famiglia non fossero i domiciliari

Ho sedici anni ma è già da più di dieci

Che vivo in un carcere

Nessun reato commesso là

Fuori

Fui condannato ben prima di nascere

E il tempo scorre di lato ma

Non lo guardo nemmeno

E mi mantengo sedato per

Non sentire nessuno

Tengo la musica al massimo

E volo

Che con la musica al massimo

Rimango solo

E mi ripetono sempre che devo darmi da fare

Perché alla fine si esce e non saprei dove andare

Ma non capiscono un cazzo, no

Io non mi ci riconosco

E non li voglio imitare

Avete preso un bambino che

Non stava mai fermo

L’avete messo da solo

Davanti a uno schermo

E adesso vi domandate se sia normale

Se il solo mondo che apprezzo

È un mondo

Virtuale

Io che ero argento vivo

Dottore

Io così agitato, così sbagliato

Con così poca attenzione

Ma mi avete curato

E adesso

Mi resta solo il rancore

Ho sedici anni

Ma è già più di dieci

Che ho smesso di credere

Che ci sia ancora qualcosa là

Fuori

E voi lasciatemi perdere

Così facile da spiegare

Come si nuota in mare

Ma è una bugia, non si può imparare

A attraversare

Quel che sarò

Nella testa girano pensieri

Che io non spengo

Non è uno schermo

Non interagiscono se li tocchi

Nella tasca un apparecchio

Specchio di quest’inferno

Dove viaggio, dove vivo, dove mangio

Con gli occhi

Sono fiori e scarabocchi in un quaderno

Uno zaino come palla al piede

Un’aula come cella

Suonerà come un richiamo

Paterno il mio nome dentro l’appello

E come una voce materna la

Campanella suonerà

È un mondo nato dall’arte

Per questo artificiale

In fondo è un mondo

Virtuoso

Forse per questo virtuale

Non è una specie a renderlo

Speciale

E dicono

Che tanto è un movimento

Chimico

Un fatto mentale

Io che non mentivo

Che ringraziavo ad ogni mio

Respiro

Ad ogni bivio, ad ogni brivido

Della natura

Io che ero argento vivo in

Questo mondo vampiro

Mercurio liquido se leggi la

Nomenclatura.

Ho, sedici anni ma già da

Più di dieci vivo in un

Carcere

E c’è un equivoco nella

Struttura

E fingono ci sia una cura

Un farmaco ma su misura

E parlano parlano parlano

Parlano

Mentre mio padre mi spiega

Perché è importante studiare

Mentre mia madre annega

Nelle sue stesse parole

Tengo la musica al massimo

Ancora

Ma non capiscono un cazzo, no

E allora

Ti dico un trucco per

Comunicare

Trattare il mondo intero

Come un bambino distratto

Con un bambino distratto

Davvero

È normale

Che sia più facile spegnere

Che cercare un contatto

Io che ero argento vivo

Signore

Io così agitato

Così sbagliato

Da continuare a pagare in

Un modo esemplare

Qualcosa che non ricordo di

Avere mai fatto

Ho sedici anni

Ho sedici anni e vivo in un carcere

Se c’è un reato commesso là

Fuori

È stato quello di nascere

Einar

Parole nuove

di A. Maiello – E. Palmosi – N. Marotta – A. Maiello

Parlo poco lo sai, soprattutto di te

Scrivo solo canzoni cosa vuoi sentirti dire

Che sono stanco di tutto e forse anche di me

Mi devi ancora un ritorno molto più di mille parole

Io che cerco una risposta anche quando non c’è

La superficialità dei tuoi sguardi mi uccide

E tu non lo sai, no tu non lo vedi

Quanto amore lasci mentre ti allontani

E giuro che se te ne vai non ti verrò a cercare

Camminerò lontano dal tuo cuore

E giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nome

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

C’è chi dice che il tempo anestetizzi un ricordo

Ma qui c’è ancora il tuo odore che ricorda ogni notte il tuo corpo

E cerco ancora una risposta anche quando non c’è

La superficialità dei tuoi sguardi mi uccide

E tu non lo sai, no tu non lo vedi

Quanto amore lasci mentre ti allontani

E giuro che se te ne vai non ti verrò a cercare

Camminerò lontano dal tuo cuore

E giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nome

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

Riscriverò l’amore con parole nuove

Confonderemo i passi tra la neve

Senza far rumore, senza far rumore

Camminerò lontano dal tuo cuore

E scriverò l’amore con parole nuove

E giuro che se te ne vai non ti verrò a cercare

Camminerò lontano dal tuo cuore

E giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nome

Riscriverò l’amore con parole nuove

Enrico Nigiotti

Nonno Hollywood

di E. Nigiotti

Certe cose fanno male

Mica le puoi trattenere

Non c’è modo di cambiare quello che non ti va bene

Dicono che con il tempo tutto quanto passa… ma quand’è che passa!?

Perché non mi passa…

E ricordo proprio adesso ogni volta che ridevi,

Ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che agli incroci ti suonava il clacson…

Nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile

Centri commerciali al posto del cortile

Una generazione con nuovi discorsi

Si parla più l’inglese che i dialetti nostri

Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare

Mi manca la Livorno che sai raccontare

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormirò

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non lo so

Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino

Quante donne abbiam guardato abbassando il finestrino

La ricchezza sta nel semplice… semplice…

Nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente

Sembra un po’ il secondo tempo

Di una finale da scordare

Come un taxi alla stazione che non riesci a prenotare

Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci… ma prende noi

Nonno sogno sempre prima di dormire

Cerco di trovare un modo per capire

Corriamo tra i sorrisi dei colletti «giusti»

Ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri

La vita adesso è un ponte che ci può crollare

La vita è un nuovo idolo da scaricare

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormirò

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… Non lo so

E quindi…

Mi tengo stretto addosso i tuoi consigli

Perché lo sai che qua non è mai facile

Per chi fa muso contro, ancora

E quindi

Per ogni volta che vorrò sentirti

Chiuderò gli occhi su questa realtà

Nonno mi hai lasciato dentro ad un mondo a pile

Una generazione che non so sentire

Ma in fondo siamo storie con mille dettagli

Fragili e bellissimi tra i nostri sbagli

Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare

Mi manca la Livorno che sai raccontare

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormirò

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non dormirò

Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò… non dormirò… non lo so

Ex-Otago

Solo una canzone

di M. Carucci – S. Bertuccini – F. Bacci – O. Martellacci

R. Bouchabla – M. Carucci

Resta con me

Perché la notte mi fa perdere

Poi non ho voglia di sognare

Perché domani è uguale

Resta con me

Anche se è una vita che usciamo insieme

Dormir con te stanotte è importante

Perché ci vogliamo bene

Non è semplice

Restare complici

Un amante credibile

Quando l’amore non è giovane

Non è semplice

Scoprire nuove tenebre

Tra le tue cosce dietro le orecchie

Quando l’amore non è giovane

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

Tutti cantano l’amore

Quando nasce quando prende bene

Quando tremano le gambe

Quando non c’è niente che lo può fermare

Ma tutte quelle storie

Che hanno visto almeno dieci primavere

Cento casini cento grandi scene

Mille pagine attaccate ancora insieme

Non è semplice

Restare complici

Un amante credibile

Quando l’amore non è giovane

Non è semplice

Scoprire nuove tenebre

Tra le tue cosce dietro le orecchie

Quando l’amore non è giovane

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

È solo una canzone

Abbracciami per favore

Con te voglio fare tutto

Tutto ciò che sento

Resta con me

Perché da solo non ho fame

Poi non è bello cucinare

Solo per me

Solo per me

È solo una canzone

Abbracciami per favore

A te posso dire tutto

Tutto ciò che sento

È solo una canzone

Abbracciami per favore

Federica Carta e Shade

Senza farlo apposta

di Shade – J. Ettorre – Jaro

A volte dirsi ti amo

È più finto di un «dai ci sentiamo»

Ho il tuo numero ma non ti chiamo

A te fa bene, a me fa strano

Che parli con me ma non sono qui

E non ci credo ai tuoi «fidati»

Prima facevi monologhi

Ora parli a monosillabi

E ti sei messa quei tacchi

Per ballare sopra al mio cuore

Da quando hai buttato le Barbie

Per giocare con le persone

Dicono che non capisci il valore

Di qualcuno fino a quando non l’hai perso

Tu non capiresti lo stesso

Quindi non dirlo nemmeno per scherzo

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa

E ti ho detto ti amo

Non eri il regalo che immaginavo

Noi piano piano ci roviniamo

Dammi il mio panico quotidiano

Quando ti vedo con gli altri

Tu non sai quanto vorrei essere via

Sei troppo bella per essere vera

Ma anche troppo bella per essere mia

E io ho finito l’autonomia

Per sopportare ogni tua bugia

Se avessi modo dentro la testa

Cancellerei la cronologia

E non so quanto sbagliato sia

Fingere di essere un bravo attore

È ora che io me ne vada via

Scomparirò in un soffio al cuore

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa

Scusa ma, non ci riesco mi hai lasciato un po’ di te

Ma hai preso tutto il resto

E sono qui stasera, ancora un’altra volta

Che c’è la luna piena, ma tu hai la luna storta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Aspetto ancora una risposta

E scusa ma, non me ne importa

E sono qua, un’altra volta

Ci finisco sempre senza farlo apposta

Passavo a prendermi la colpa

Francesco Renga

Aspetto che torni

di Bungaro – C. Chiodo – Rakele – F. Renga

Bungaro – C. Chiodo – G. Runco

Io che guardo sempre il cielo

E sogno ancora di volare

Ogni volta più lontano e poi

Non so più come tornare

Con un poco di fortuna

E due stelle da seguire

Ho trovato le tue braccia ad aspettare.

Cerco ancora nei miei occhi

Il sorriso di mia madre

Mi manca da trent’anni e

Vorrei dirle tante cose

Che mio padre adesso è stanco.

E forse sta per arrivare

Che la ama più di prima

Ed è l’unica cosa che sa ricordare

C’è un universo che mi riempie le mani

Il mondo si perde

Tu invece rimani

C’è un mare dentro negli esseri umani

Aspetto che torni stasera

Per stare con te

Oggi voglio camminare

Come un treno sui binari

Diventare un’emozione che attraversa i tuoi pensieri

E seguirti tra le cose che ogni giorno devi fare

Come vento per poterti accarezzare

E guardarti mentre dormi

Che mi sembra che sorridi

Ed entrare nei tuoi sogni

Di nascosto come i ladri

Per rubarti la bellezza

Che nemmeno sai di avere

C’è un universo che mi riempie le mani

Il mondo si perde

Tu invece rimani

C’è un mare dentro negli esseri umani

Aspetto che torni stasera

Sei l’ossigeno che cerco quando resto senza fiato

Il coraggio che mi serve quando sono disperato

La sorpresa che ogni volta

Mi fa sentire vivo

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Tu sei

Un universo che mi riempie le mani

Il mondo si è perso

Tu invece rimani

Un mare dentro nei nostri destini

Io aspetto che torni stasera

Aspetto che torni

Ghemon

Rose viola

di G. L. Picariello – S. Tognini – G. L. Picariello

Dieci fori di proiettile nell’anima

Ed il cuore ricolmo di sassi

La strada del ritorno

L’ho segnata sulla mappa dei miei passi falsi

Frasi squisite, quelle tue,

Che ora sanno di cibo per gatti

Ma sta nel gioco delle parti

Accarezzerò le tue mille spine

Sarò fragile

Rose viola

Stese sulle lenzuola

Come tutte le notti in cui

Te ne stai da sola

Nodi in gola

Ed il trucco che cola

Come tutte le notti in cui

Proprio lui ti trova

Lo sguardo segue fiero

Nello specchio questa linea curva lungo i fianchi

Mi fai sentire nuda ancora prima di spogliarmi

Tu sei il pensiero nero che mi culla

E anche stanotte scapperai su un taxi

Com’è difficile salvarsi

Rose viola

Stese sulle lenzuola

Come tutte le notti in cui

Te ne stai da sola

Nodi in gola

Ed il trucco che cola

Come tutte le notti in cui

Proprio lui ti trova

Gli occhi perdonano

Per uno come te

Anche se dico no

Resti dentro di me

Rose viola

Stese sulle lenzuola

Come tutte le notti in cui

Te ne stai da sola

Nodi in gola

Ed il trucco che cola

Come tutte le notti in cui

Proprio lui ti trova

Il Volo

Musica che resta

di G. Nannini – E. Munda – P. Romitelli – P. Mammaro – A. Carozza G. Nannini – E. Munda – P. Romitelli – P. Mammaro

Leggo in fondo ai tuoi pensieri

Cerco in un sospiro i tuoi desideri

Mostrami la parte del tuo cuore che

Nascondi nel profondo

Ascolto tutti i tuoi silenzi

Come è bello perdermi dentro ai tuoi occhi

Sono io il tuo sogno? Quando resti sveglia

E senza niente intorno

Tu che sei la forza e il coraggio

La meta in un viaggio

Il senso dei giorni miei

Io ci sarò da ora e per sempre

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Tra miliardi di persone

Ti ho riconosciuta nella confusione

Sciogli quel sorriso dal tuo viso e

Andiamo via lontano

Tu che sei davvero importante

In ogni mio istante

Sei la melodia

E non passerai, mai

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Non siamo un soffio di vento

Non siamo un momento

Lo sai che il tuo posto è per sempre qui

Amore abbracciami

Voglio proteggerti

Siamo il sole in un giorno di pioggia

Stanotte stringimi

Baciami l’anima

Siamo musica vera che resta

Siamo musica vera che resta

Irama

La ragazza con il cuore di latta

di F. M. Fanti – G. Colonnelli – F. M. Fanti – G. Nenna – A. Debernardi

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro

Diceva di essere diversa

Cercava le farfalle lì appoggiata alla finestra

Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile

E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire

E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Perché il mio a volte si dimentica e non batte più

Così cercando di salvarla

A sedici anni il suo papà le regalò un cuore di latta

Però rubò il suo vero cuore con freddezza

In cambio della vita

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto

Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso

A scuola nascondeva i lividi

A volte la picchiava e le gridava soddisfatta

Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo

E si toglieva come prima cosa solo la cravatta

E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci

Diceva siediti qui affianco ed indicava su

Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero

Adesso dimmi in quella accanto cosa vedi tu

Ma chi ha sofferto non dimentica

Può solo condividerlo se incrocia un’altra strada

Per ragazza più bella del mondo con il cuore di latta

Sappi che io ci sarò

Comunque vada

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Fare l’amore è così facile credo

Amare una persona fragile meno

Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo

Ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più

E non lo senti che

Questo cuore già batte per tutti e due

Che il dolore che hai addosso non passa più

Ma non sei più da sola ora siamo in due

Io ci sarò comunque vada

Ci sarò comunque vada

Loredana Bertè

Cosa ti aspetti da me

di G. Curreri – P. Romitelli – G. Pulli

C’è qualcosa che non va

Per essere seduti qui

Per dirsi almeno

E dire almeno le cose inutili

Che ti sembra vero solo se

Doveva andare poi così

Che vuoi dare tutto

Vuoi dare tutto e resti lì

Ed io ci credevo

Ed io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

Perché ci credevi

Perché ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa ti aspetti in fondo a te

C’è qualcosa che non va

E tutto poi finisce qui

Puoi fare a meno

Di fare almeno le cose facili

Se è vero poi più vero è

Se va bene va bene così

E fragile fragile resti lì

E io ci credevo

Io ci credevo sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

E tu ci credevi

Tu ci credevi sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti dentro te

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi dentro di te

Ma io non posso credere che

Che esista un altro amore

Che esista un altro amore come te

Ma io non posso credere che

Esista un altro amore

Esista un altro amore

Che cosa vuoi da me

Che cosa vuoi da me

Cosa ti aspetti tu da me?

Che tanto non lo sai

Tanto non lo vuoi

Quello che cerchi tu da me

Che cosa vuoi per me

Che cosa vuoi per te

Cosa nascondi negli occhi te

Che cosa vuoi da me?

Mahmood

Soldi

di A. Mahmoud – Dardust – A. Mahmoud – Dardust – Charlie Charles

In periferia fa molto caldo

Mamma stai tranquilla sto arrivando

Te la prenderai per un bugiardo

Ti sembrava amore era altro

Beve champagne sotto Ramadan

Alla TV danno Jackie Chan

Fuma narghilè mi chiede come va

Mi chiede come va come va come va

Sai già come va come va come va

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo quando perdi l’orgoglio lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Pensavi solo ai soldi soldi

Come se avessi avuto soldi

Dimmi se ti manco o te ne fotti

Mi chiedevi come va come va come va

Adesso come va come va come va

Ciò che devi dire non l’hai detto

Tradire è una pallottola nel petto

Prendi tutta la tua carità

Menti a casa ma lo sai che lo sa

Su una sedia lei mi chiederà

Mi chiede come va come va come va

Sai già come va come va come va

Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai

Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Ho capito in un secondo che tu da me

Volevi solo soldi

Come se avessi avuto soldi

Prima mi parlavi fino a tardi

Mi chiedevi come va come va come va

Adesso come va come va come va

Waladi waladi habibi ta’aleena

Mi dicevi giocando giocando con aria fiera

Waladi waladi habibi sembrava vera

La voglia la voglia di tornare come prima

Io da te non ho voluto soldi…

È difficile stare al mondo

Quando perdi l’orgoglio

Lasci casa in un giorno

Tu dimmi se

Volevi solo soldi soldi

Come se avessi avuto soldi

Lasci la città ma nessuno lo sa

Ieri eri qua ora dove sei papà

Mi chiedi come va come va come va

Sai già come va come va come va

Motta

Dov’è l’Italia

di F. Motta

Perché nascosto sono stato quasi sempre

Tra chi vince e chi perde

A carte scoperte

Mentre qualcuno mi guarda

E qualcun altro mi consuma

Per ogni vita immaginata

C’è la mia vita che sfuma

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto

In un pensiero lontano

Ma nello stesso momento

Tu su un tappeto volante

Tra chi vince e chi perde

E chi non se la sente

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso anch’io

Come quella volta a due passi dal mare

Fra chi pregava la luna

E sognava di ripartire

L’abbiamo vista arrivare

Con l’aria stravolta di chi non ricorda cos’era l’amore

E non sa dove andare

Da quella volta nessuno l’ha più vista

Da quella volta nessuno l’ha più vista

E in un momento penso a te che mi stai accanto

In quella notte d’estate

Che mi hai insegnato a ballare

E mi immagino lei

Fra le stelle ed il sole

Sul tappeto volante

Tra chi vince e chi perde

E chi non se la sente

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso anch’io

Mi sono perso anch’io

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Dov’è l’Italia amore mio?

Mi sono perso

Negrita

I ragazzi stanno bene

di P. Bruni – C. Petricich – E. Salvi – F. Barbacci – L. Cilembrini

P. Bruni – C. Petricich – E. Salvi – F. Barbacci – G. Ridolfo Gagliano

Tengo il passo sul mio tempo concentrato come un pugile

Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine

Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti

Per far pace con il mondo dei confini e passaporti

Dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto

Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco

Dove camminiamo tutti con la testa ormai piegata

E le dita su uno schermo che ci riempie la giornata

Ma non mi va

Di raccogliere i miei anni dalla cenere

Voglio un sogno da sognare e voglio ridere

Non mi va

Non ho tempo per brillare voglio esplodere

Ché la vita è una poesia di storie uniche

E poi trovarsi qui sempre più confusi e soli

Tanto ormai non c’è più tempo che per essere crudeli

E intanto vai, vai che andiamo dentro queste notti di stelle

Con il cuore stretto in mano e con i tagli sulla pelle

Ma i ragazzi sono in strada, i ragazzi stanno bene

Non ascoltano i consigli e hanno il fuoco nelle vene

Scaleranno le montagne e ammireranno la pianura

Che cos’è la libertà? Io credo: è non aver più paura

Di piangere stasera, di sciuparvi l’atmosfera

E di somigliare a quelli come me

Non mi va…

Di lasciarmi abbandonare, di dovermi abituare

Di dovermi accontentare

Sopra di noi la gravità

Di un cielo che non ha pietà

Pezzi di vita che non vuoi perdere

Giorni di festa e altri da lacrime

Ma ho visto l’alba e mette i brividi, i brividi…

Nek

Mi farò trovare pronto

di L. Chiaravalli – P. Antonacci – F. Neviani

Mi farò trovare pronto

A certi strani mutamenti

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti… anche con i sentimenti

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Mi farò trovare pronto

All’impatto col tuo nome

La tua firma sulla pelle

È la mia rivoluzione

Mi farò trovare pronto

Ad ogni regola che inverti

Ogni legge, ogni principio non saranno più gli stessi

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti… anche con i sentimenti

Libri di milioni di parole

Ce ne fosse almeno una

Per essere all’altezza dell’amore

Frasi di chissà quale canzone

Ne venisse adesso una

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Come non ho fatto mai… mai

Scene del più grande film d’autore

Non c’è trama né copione

Per essere all’altezza dell’amore

Libri di milioni di parole

Ce ne fosse almeno una

Per essere all’altezza dell’amore

Frasi di chissà quale canzone

Ne venisse adesso una

Per essere all’altezza dell’amore

Mi farò trovare pronto

Con l’amore in mezzo ai denti

Con la guardia sempre alta

Anche con i sentimenti… anche con i sentimenti

Sono pronto sono pronto

A non esser pronto mai

Per essere all’altezza dell’amore

Sono pronto sono pronto

Come non ho fatto mai

Come non ho fatto mai… mai

Nino D’Angelo e Livio Cori

Un’altra luce

di N. D’Angelo – L. Cori – F. Fogliano – M. Dagani

M. M. G. Fracchiolla – L. Cori

Je te veco accussì

Luce nel tuo sorriso

Anche quando c’è il vento contro

Quando il buio si fa profondo

Je te veco accussì

E sembra che il paradiso

Si nasconda anche in questo mondo

Dove un giorno dura un secondo

Curre ‘ngopp a nu filo senza mai cade’

Si ‘a rint tien a guerra nun o faje vedè

Pare ca l’abitudine nun fa pe te

Quando dici sti cose tu assumiglie a me

Tu assumiglie a me

Tu assomigli a me

Tu assomigli a me

Mai nessuno ha mai capito come

Scaldarmi quanto il sole

Ma tu sicuro sai illuminarmi dove

L’ombra raffredda il cuore

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)

Famme vedè (famme vedé) addo arriva sta luce famme vedè

Famme vedè

Te posso da ogni luce ca nun tieni

Na luna ngopp o mare ca t’accumpagna a sera

Te posso da cient’ uocchie che t’appicciano ‘a vita

Quanno nun ce crire

Quanno nun ce crire

Je te veco accussì

Quella faccia pulita

Si è sporcata coi graffi del tempo che fugge

Che colpisce ma non ci distrugge

Je te veco accussì

Mentre passa una vita

E io non me ne accorgo perché mi ha distratto

Quell’idea di non essere adatto

‘E vote na parola ca nun vuo sentì

È a chiave e na raggione ca nun saie capì

E vote na parola te po fa vedè

O bello ca nun vide ma sta attuorno a te

Attorno a te

Attorno a te

Mai nisciuno (mai nessuno) te po arrubà nu suonno

Si tu nun ‘o raccunte

Stai sicuro (stai sicuro)

Ca si rispiette l’onne o’ mare nun t’affonna

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè (famme vedè)

Famme vedè (famme vedè) addo arriva sta luce famme vedè

Te posso da ogni luce ca nun tieni (ca nun tieni)

Na luna ngopp o mare ca t’accumpagna a sera

Pe te fa ascì a stu scur ca te ten prigiuniero

Te posso da cient’ uocchie che t’appicciano ‘a vita

Ma sarà sempe scuro si nun ce crire si nun ce crire

Si nun ce crire

Paola Turci

L’ultimo ostacolo

di P. Turci – L. Chiaravalli – S. Marletta – L. Chiaravalli – E. Roberts

Fermati

Che non è l’ora dei saluti

Vieni qui

E abbracciami per due minuti

Guardaci

Da fuori siamo la fotografia del giorno di un mio compleanno

Ricordo quando tu mi hai detto «non aver paura di tremare»

Che siamo fiamme in mezzo al vento, fragili ma sempre in verticale

Magari no non è l’ultimo ostacolo

Ma è bellissimo pensare di cadere insieme

Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

Vetri che

Si appannano dal nostro lato

Scriverci

Parole grandi con un dito

Lettere

Che sbiadiranno solo per metà ma che riscriveremo ancora

Che siamo fiamme in mezzo al vento

Fragili ma sempre in verticale

Magari no, non è l’ultimo ostacolo

Ma è bellissimo pensare di cadere insieme

Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

E cambieremo mille volte forma e lineamenti per non sentire l’abitudine

Ci saranno appuntamenti che sarai obbligato a perdere

E ci impegneremo a stare meglio quando far di meglio non si può

Magari no, non è l’ultimo ostacolo

Piove però siamo fuori pericolo

Riusciremo a respirare

Nel diluvio universale

Ci vedranno attraversare

Nel diluvio universale

Patty Pravo con Briga

Un po’ come la vita

di M. Rettani – D. Calvetti – S. Vallarino – M. Bellegrandi

M. Rettani – D. Calvetti – S. Vallarino – L. Leonori

Un po’ come la vita

Senza più sognare

Di esistenza e di ironia

E scivolare…

E scivolare via

Come dire «ancora un po’»

Andare a cercare

Quella cosa che fa sempre un po’ più male

Ma che porta in un momento

A riconsiderare il vento

E poi gridare a me che non credo

Che il confine è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore

Tu credi di volare

Ma l’illusione della gioia toglie il fiato anche alla notte

Magari prova a immaginare che sul retro della vita

Ci sia un immagine più forte

E non mi basterà il ricordo

Vorrei trovarmi nell’esatta condizione

Di una luce alla stazione

Su un binario abbandonato

Dove il viaggio non è mai iniziato

Per poi gridare a me che non credo

Che l’orizzonte è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore

Ridammi una notte che brilla

Invece di un cielo di corvi

Non ti ricordi

Quando eravamo due corpi

Uniti nel prendere i colpi

Noi sapevamo come illuminarci

Prima di prenderci a calci

Prima di metterci al collo

Pure le croci degli altri

Solo per assomigliarci

E poi gridarmi ancora che non credo

Ma in questo tunnel così buio io non guardo indietro

E la fine è l’unica cosa che non vedo

Tu dove vuoi volare…?

Hai tempo per pensare

Ma intanto dimmi almeno dove il cielo va a finire

Ricorda di giocare

E di portarti altrove

Io resto qui a capire come illuminarmi il cuore

Come illuminarci il cuore

Simone Cristicchi

Abbi cura di me

di S. Cristicchi – N. Brunialti – S. Cristicchi – G. Ortenzi

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare

Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole

Più che perle di saggezza sono sassi di miniera

Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera

Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso

Anche in un chicco di grano si nasconde l’universo

Perché la natura è un libro di parole misteriose

Dove niente è più grande delle piccole cose

È il fiore tra l’asfalto lo spettacolo del firmamento

È l’orchestra delle foglie che vibrano al vento

È la legna che brucia che scalda e torna cenere

La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere

Perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi

E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri

Tu allora vivilo adesso come se fosse l’ultimo

E dai valore ad ogni singolo attimo

Ti immagini se cominciassimo a volare

Tra le montagne e il mare

Dimmi dove vorresti andare

Abbracciami se avrò paura di cadere

Che siamo in equilibrio

Sulla parola insieme

Abbi cura di me

Abbi cura di me

Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro

Basta mettersi al fianco invece di stare al centro

L’amore è l’unica strada, è l’unico motore

È la scintilla divina che custodisci nel cuore

Tu non cercare la felicità semmai proteggila

È solo luce che brilla sull’altra faccia di una lacrima

È una manciata di semi che lasci alle spalle

Come crisalidi che diventeranno farfalle

Ognuno combatte la propria battaglia

Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia

Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso

Perché l’impresa più grande è perdonare se stesso

Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in fondo

Anche se sarà pesante come sollevare il mondo

E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte

E ti basta solo un passo per andare oltre

Ti immagini se cominciassimo a volare

Tra le montagne e il mare

Dimmi dove vorresti andare

Abbracciami se avrai paura di cadere

Che nonostante tutto

Noi siamo ancora insieme

Abbi cura di me qualunque strada sceglierai, amore

Abbi cura di me

Abbi cura di me

Che tutto è così fragile

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino

Perché mi trema la voce come se fossi un bambino

Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare

Tu stringimi forte e non lasciarmi andare.

Abbi cura di me.

Ultimo

I tuoi particolari

di N. Moriconi

È da tempo che non sento più

La tua voce al mattino che grida «bu»

E mi faceva svegliare nervoso ma

Adesso invece mi sveglio e sento che

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Sei sempre stanco perché tu non hai orari…»

È da tempo che cucino e

Metto sempre un piatto in più per te

Sono rimasto quello chiuso in sé

Che quando piove ride per nascondere

Mi mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Ti senti solo perché non sei come appari»

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui.

È da tempo che cammino e

Sento sempre rumori dietro me

Poi mi giro pensando che ci sei te

E mi accorgo che oltre a me non so che c’è

Che mancan tutti quei tuoi particolari

Quando dicevi a me

«Sei sempre stanco perché tu non hai orari…»

Oh, fa male dirtelo adesso

Ma non so più cosa sento

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui

Fra i miei e i tuoi particolari

Potrei cantartele qui

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che

Siamo soltanto bagagli

Viaggiamo in ordini sparsi

Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore e cantartele qui.

The Zen Circus

L’amore è una dittatura

di A. Appino – G. P. Cuccuru – M. Schiavelli – A. Appino

Ci hanno visti nuotare in acque alte fino alle ginocchia

Ed inchinarci alle zanzare pregandole di non mescolare

Il nostro sangue a quello dei topi arrivati in massa con le maree

Le porte aperte, i porti chiusi, e sorrisi agli sconosciuti

Che ci guardano attoniti mentre ci baciamo,

Da uomo a uomo, mano nella mano

Una sigaretta non lo racconta ci vuole forse una vita intera

O una canzone non certo questa,

Altri maestri, altri genitori

Che non rinfacciano quello che sei, quello che vuoi

Quello che eri

Esistere è giusto un momento

Chi vive nel tempo muore contento

E sì, ci hanno visti contare le pietre di questo deserto

Pazienza, perdere tempo con il cielo, farlo di lavoro

Pagati per immaginare qualcosa che non puoi fotografare

Mi spiego meglio, senza nascondermi dietro a cazzate

Scritte per caso in questa palestra dell’orrore

Ecco la pietra, ecco il peccato,

Un cane pastore lo fa per amore,

Non per denaro, non per rancore,

Non per la lana esiste il gregge

Né per la legge

Siamo delle antenne, dei televisori

Emettiamo storie che fanno rumore

Cerchiamo la donna della vita o l’uomo della morte

Strade interrotte, eterni sorrisi, figli sangue del nostro lavoro

Non ci somiglieranno, figli ormai del mondo intero

E perdere la monotonia di quando tutto era al suo posto

I topi cacciati, debellati, mostri tutti sotto al letto

E lasciar volare via quell’abbraccio conosciuto

Di chi in nome del tuo bene ha distrutto il tuo passato

Quando arrivi tu se ne vanno gli altri

Sai che non va bene ma ti piace arrangiarti

Come fanno in quei paesi che non sappiamo pronunciare

Ma che ci piace addomesticare a parole

Ero presente al momento dei fatti

Il fatto non sussiste

Mettetelo agli atti

Ma non hai paura di nessuno

Se non della tua statura

Hai la democrazia dentro al cuore

Ma l’amore è una dittatura

Fatta di imperativi categorici

Ma nessuna esecuzione

Mentre invece l’anarchia la trovi dentro ogni emozione

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza

Per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi

Aperti o chiusi, non importa

Sono occhi quindi comunque una porta aperta

Il tempo passa lo senti da questo orologio

Mentre lavori dentro un bar, ad una pressa o in un ufficio e…

E speri ancora che qualcuno sia lì fuori ad aspettarti,

Non per chiederti dei soldi, neanche per derubarti,

Non per venderti la droga e soffiarti il posto di lavoro

Ma per urlarti in faccia, che sei l’unica, sei il solo

Sei l’unica, sei il solo