Sampdoria-Frosinone oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

In questa giornata numero 23 del campionato di Serie A 2018-2019 la Sampdoria ospita il Frosinone allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Situazioni ben diverse per le due squadre in classifica: l’una è ottava con 33 punti, l’altra penultima con 13.

Sul fronte blucerchiato ci sono una squalifica (Murru) e due infortuni (Barreto e Caprari) a minarne l’undici titolare. La notizia positiva è invece il ritorno di Sala. Esordirà certamente dal primo minuto Junior Tavares, mentre sia Praet che Andersen dovrebbero resistere anche a qualche linea di febbre. Ramirez dovrebbe essere schierato a supporto di Quagliarella e Gabbiadini. La formazione ciociara, invece, è senza cinque elementi: Ariaudo, Brighenti, Dionisi, Simic e Ghiglione. Maiello ha definitivamente lasciato alle proprie spalle l’influenza, e contenderà dunque a Viviani una maglia da titolare, mentre chi rischia di avere problemi con la febbre è Pinamonti, ragion per cui Trotta o Ciofani potrebbero giocare al posto suo.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Junior Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Trotta. All. Baroni

Sampdoria-Frosinone, partita valida per il 23° turno della Serie A 2018-2019, si giocherà quest’oggi alle ore 15:00. Sarà possibile assistere all’incontro in diretta streaming su DAZN.

DOMENICA FEBBRAIO

Ore 15:00 Sampdoria-Frosinone

