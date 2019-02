Atalanta-Spal oggi, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Turno di gare numero 23 per la Serie A di calcio, che tra le sfide della domenica propone alle ore 15 quella tra Atalanta e SPAL, che allo Stadio Atleti Azzurri D’Italia vedrà un match molto interessante tra il miglior attacco del campionato ed una squadra molto giovane e agguerrita, intenzionata a disputare un ottimo campionato e conquistare la salvezza.

La gara si giocherà domenica 10 febbraio 2019 alle ore 15.00 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite), ma sarà visibile anche in streaming su tutti i dispositivi dotati di connessione internet come pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma in abbonamento Sky Go.

Il programma della partita:

Domenica 10 febbraio 2019

Ore 15 Atalanta-Spal

Sky Sport Serie A, Sky Sport, Sky Go

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Missiroli, Kurtic, Costa; Paloschi, Petagna.

