Salto con gli sci oggi, Mondiali 2019 (23 febbraio): orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli italiani in gara

Il Campionato del Mondo 2019 di salto con gli sci entra nel vivo nella giornata odierna con l’assegnazione delle prime medaglie della manifestazione. Dopo lo svolgimento delle qualificazioni è infatti arrivato il momento della gara vera e propria per i migliori interpreti della disciplina sul trampolino grande HS130 di Innsbruck, sede delle prime due competizioni della kermesse iridata prima del trasferimento definitivo in quel di Seefeld. L’Italia potrà contare su due atleti, Alex Insam e Sebastian Colloredo, che hanno già raggiunto l’obiettivo della vigilia con la qualificazione ed ora andranno a caccia dell’exploit a sorpresa senza particolari pressioni.

La gara iridata comincerà a Innsbruck con la prima serie alle ore 14.30 e verrà trasmessa in diretta tv integrale su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito l’orario d’inizio della competizione e l’elenco degli azzurri in gara.

SABATO 23 FEBBRAIO

ore 14.30 Gara individuale maschile, Trampolino Grande HS130 – Alex Insam e Sebastian Colloredo