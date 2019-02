MotoGP oggi, Test Losail 2019 (23 febbraio): orario d’inizio e come vederli in tv. Il programma completo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI DI MOTOGP A LOSAIL, PRIMA GIORNATA (23 FEBBRAIO)

Ci siamo! Scattano ufficialmente i test di Losail riservati alla MotoGP che ci condurranno per mano verso l’esordio stagionale del weekend del 10 marzo, sempre nel deserto del Qatar. Oggi vivremo le prime sei ore di test (che si concluderanno lunedì), che serviranno ai protagonisti della MotoGP saranno impegnati a Losail per trovare il giusto set-up e il feeling con le proprie moto in tre giornate di capitale importanza.

Gli spunti in pista saranno notevoli. In primo luogo cercheremo di capire se le ottime impressioni della Ducati di Sepang saranno confermate, come la crescita di una Yamaha che appare migliorata rispetto al terribile 2018. In casa Honda vedremo un Marc Marquez più vicino al 100% del proprio stato di forma dopo l’operazione alla spalla sinistra e, non ultimo, torneremo a vedere in pista Jorge Lorenzo, dopo il ko allo scafoide che l’ha costretto a saltare l’esordio di Sepang. Ci sarà grande curiosità, inoltre, per vedere a che punto saranno gli italiani, con Danilo Petrucci e Francesco “Pecco” Bagnaia pronti a sfruttare una ottima Ducati, un Andrea Iannone a caccia del giusto feeling con la nuova Aprilia, ed un Franco Morbidelli in crescita con la nuova Yamaha SIC Petronas.

IN TV – I test di Losail non saranno trasmessi in tv, ma OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale, per non perdervi nemmeno un secondo dell’avvicinamento dei protagonisti della MotoGP al Mondiale 2019. Di seguito il calendario dei test di Losail, con programma e orari.

PROGRAMMA COMPLETO TEST LOSAIL MOTOGP 2019

Sabato 23 febbraio

ore 14.00-20.00 prima giornata di test

Foto: Andrea Iannone SpazGenev / Shutterstock.com