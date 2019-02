Calendario Serie A calcio, orari anticipi di oggi (23 febbraio): come vederli in tv e streaming su Sky e Dazn

Oggi (sabato 23 febbraio) si giocheranno due partite valide per la 25ma giornata della Serie A di calcio. Si partirà alle 18.00 con Torino-Atalanta, scontro diretto per la zona Europa League. I granata hanno tre punti di distacco in classifica dagli orobici e proveranno a sfruttare il fattore campo per colmare il gap. Da una parte la solidità difensiva del Torino, dall’altra il grande attacco dell’Atalanta, sarà interessante vedere chi avrà la meglio.

Alle 20.30 la Roma sfiderà invece in trasferta il Frosinone. I giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League e punteranno ad allungare questa striscia per rimanere incollati al quarto posto. Dall’altra parte i ciociari sono chiamati all’impresa per conquistare preziosi punti salvezza.

Di seguito il calendario completo delle partite odierne di Serie A, con gli orari di tutte le sfide e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

Sabato 23 febbraio

15:00 Torino-Atalanta Sky

20:30 Frosinone-Roma DAZN

