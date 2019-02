Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen 2019: Polonia dominante nel Team Event maschile, sul podio Germania e Slovenia

La Polonia rispetta il pronostico della vigilia e si impone nella gara a squadre di Willingen, prima competizione del weekend di gara sul trampolino tedesco HS145. Nell’ultimo team event di Coppa del Mondo prima della gara iridata di Seefeld, il quartetto polacco formato da Piotr Zyla, Jakub Wolny, Dawid Kubacki e Kamil Stoch ha ottenuto il secondo successo stagionale (dopo l’affermazione all’esordio casalingo a Wisla) precedendo nettamente la Germania e la Slovenia.

Nella prima serie i polacchi ipotecano il successo finale raccogliendo il miglior punteggio in ciascuna delle quattro rotazioni previste grazie ad un’ottima costanza di rendimento e all’exploit di un Zyla in grande spolvero che vola un metro oltre il punto HS (146 metri e 131.4 punti). Il Giappone prova a difendersi con una buona prima manche di squadra, ma perde terreno ad ogni salto chiudendo la prima metà di gara in seconda piazza a 44.6 punti dalla vetta con un Ryoyu Kobayashi non brillantissimo (129 metri e 106.3 punti, quarto score nella quarta rotazione). Lotta per il podio accesissima con un’ottima Slovenia in terza piazza a -63.9 dalla Polonia ma incredibilmente davanti di 1.3 punti ai padroni di casa della Germania, confinati ad una deludente quarta posizione parziale a metà gara a causa di due controprestazioni di Markus Eisenbichler e Stephan Leyhe. L’Austria di Stefan Kraft non si conferma sui livelli espressi nell’ultimo team event di Lahti (in cui ha trovato un sorprendente successo) e si inserisce in quinta piazza a 17 lunghezze dal podio e davanti ad una Norvegia penalizzata dai salti negativi di Forfang e Granerud.

Nella seconda manche la Polonia non rallenta minimamente e continua ad allungare in classifica rispetto alle inseguitrici sino ai 79.2 punti finali di scarto nei confronti della Germania. I tedeschi riescono infatti a sopravanzare nella seconda metà di gara Slovenia e Giappone grazie alle ottime prestazioni di Karl Geiger, Richard Freitag e Stephan Leyhe, portando a casa il quarto podio stagionale e confermandosi un collettivo da non sottovalutare in vista del Mondiale. Gli sloveni rimangono in lotta per il terzo gradino del podio fino all’ultima rotazione e la spuntano per appena 0.8 punti sulla rimontante Norvegia (mai nella top3 in stagione in questo format di gara) e per 4.6 su un Giappone affossato dal pessimo salto di Yukiya Sato, ampiamente il peggiore nella prima rotazione con quasi 20 punti di ritardo da Anze Semenic e 40 da uno scatenato Halvor Egner Granerud. Sesta posizione assoluta per l’Austria, comunque molto vicina (5.3 punti) alla terza piazza con una prova di squadra costante ma priva di acuti anche da parte della punta di diamante Stefan Kraft.

Credits: Marcin Kadziolka / Shutterstock