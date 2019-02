Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf 2019: Maren Lundby centra la nona vittoria stagionale ed ipoteca la Coppa del Mondo. Malsiner 12^, Runggaldier 25^

Ultima gara del weekend di Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile ad Oberstdorf (Germania) che va in archivio con la seconda vittoria consecutiva di Maren Lundby, sempre più in fuga nella classifica generale. La norvegese porta a casa la 21esima vittoria della carriera nel circuito maggiore, confermandosi la donna da battere in vista dei Mondiali di Seefeld grazie ad un ruolino di marcia impressionante formato da nove successi stagionali, di cui otto nelle ultime nove gare.

La Campionessa Olimpica in carica e detentrice della sfera di cristallo ha totalizzato 292.4 punti con due salti di pregevole fattura ed ha sconfitto la padrona di casa tedesca Juliane Seyfarth per 9.4 punti ottenendo il miglior punteggio in entrambe le serie. Seyfarth è stata l’unica atleta del lotto a difendersi parzialmente dallo strapotere di Lundby, dato che la terza classificata Sara Takanashi ha chiuso con un ritardo abissale di 42.1 punti nei confronti della fenomenale norvegese. La nipponica, bronzo olimpico a Pyeongchang, ha rimontato dalla quinta alla terza piazza grazie ad un’ottima seconda manche in cui ha guadagnato 9.7 punti alla tedesca Katharina Althaus, facendola scalare ai piedi del podio per appena 6 decimi. Althaus non è riuscita a confermarsi sui livelli espressi in gara-1 (in cui ha conteso la vittoria finale a Lundby) ed ha perso ulteriore terreno nella lotta per la sfera di cristallo, ormai nelle mani della rivale nativa di Gjovik.

Ottima quinta posizione per la giapponese Yuki Ito, distante tre lunghezze dalla connazionale Takanashi ma per la prima volta nella top 5 in questa stagione. Da segnalare il crollo dell’austriaca Chiara Hoelzl, quarta a metà gara e addirittura fuori dalle prime dieci dopo la seconda serie a causa di un salto molto negativo (45.5 punti inferiore rispetto al miglior punteggio di manche). Segnali positivi in casa Italia, con Lara Malsiner che si è confermata tra le prime 15 anche oggi chiudendo in 12^ posizione con due prove abbastanza solide e prive di errori significativi. Sesta gara a punti consecutiva per Elena Runggaldier, 25^ con una prima manche di buon livello seguita da un secondo salto negativo.

Credits: Danny Iacob / Shutterstock