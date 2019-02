Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf 2019: Kamil Stoch ottiene il primo successo stagionale davanti a Klimov e Kubacki. 7° Kraft, 9° Kobayashi

Dopo sei piazzamenti sul podio (due secondi e quattro terzi posti) Kamil Stoch è finalmente riuscito ad ottenere la prima vittoria della stagione in occasione dell’ultima gara del weekend sul trampolino di volo HS235 di Oberstdorf, in Germania. Il polacco, dominatore della passata stagione e detentore della Sfera di Cristallo, è tornato al successo in una gara individuale del circuito maggiore dopo più di 10 mesi portandosi a quota 31 vittorie in carriera in Coppa del Mondo. La grande sorpresa di giornata è però rappresentata dal russo Evgeniy Klimov, che ritorna sul podio (seconda piazza) per la prima volta dopo aver vinto la gara d’apertura della stagione a Wisla. Ottima gara di squadra per la Polonia, che piazza quattro atleti nei primi sei con Dawid Kubacki sul terzo gradino del podio.

Nella prima serie ha regnato un equilibrio sottilissimo con i primi cinque della classifica racchiusi in appena 2.3 punti ed i primi due divisi da due decimi di punto. Il giapponese Ryoyu Kobayashi, leader di Coppa del Mondo, ha ottenuto la miglior misura (220.5 metri) a pari merito con Evgeniy Klimov, ma è riuscito a prevalere di un’incollatura (205.7 a 205.2 punti) nei confronti del russo per aver saltato da due stanghe più in basso. Grande prestazione di squadra per i polacchi, con Jakub Wolny sorprendentemente terzo (216 metri e 204.5 punti), Piotr Zyla quarto (217 m e 203.8 punti) e Kamil Stoch quinto (214.5 m e 203.4 punti). Alle spalle dei polacchi di 8 lunghezze si sono inseriti alcuni dei pretendenti al podio come Markus Eisenbichler, Dawid Kubacki, Timi Zajc e Daniel Andre Tande. Deludente decima piazza parziale per l’austriaco Kraft, a quasi 15 punti dalla vetta e costretto alla rimonta per tenere aperta la Coppa del Mondo.

Nella seconda manche è definitivamente salito in cattedra Kamil Stoch, autore di un salto meraviglioso da 227.5 metri e 209.8 punti che gli ha consentito di scavalcare in un colpo solo i primi quattro della prima manche difendendosi al tempo stesso dalla rimonta di uno strepitoso Dawid Kubacki (228.5 metri). Stoch ha totalizzato 413.2 punti ed ha preceduto di poco più di 5 lunghezze Klimov e di 7.8 punti il connazionale Kubacki, mentre Zyla si è dovuto accontentare per la quarta gara consecutiva del quarto posto (a -5 dal podio). Il leader dopo metà gara, Ryoyu Kobayashi, ha messo in mostra uno dei peggiori salti ufficiali della stagione perdendo otto posizioni e chiudendo in nona piazza con 377.5 punti. Stefan Kraft non ha però approfittato pienamente del passo falso del nativo di Hachimantai, portando a casa una misura discreta (213 metri) valevole per la settima posizione assoluta con 379.8 punti e guadagnando solo una manciata di punti nei confronti della vetta della classifica generale. Da segnalare anche la grande rimonta di un Tande in notevole crescita di condizione, che ha recuperato dalla nona alla quinta piazza con il terzo punteggio di manche.

Credits: Marcin Kadziolka / Shutterstock