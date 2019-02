Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno 2019: Maren Lundby alla sesta vittoria di fila, superate Takanashi e Bogataj. Lara Malsiner quindicesima

Sei vittorie nelle ultime sei gare, sette nelle ultime otto: Maren Lundby ha preso in mano le redini della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile dalla scorsa metà di gennaio e non sembra volerle più mollare. La norvegese è padrona di Ljubno (Slovenia) con due salti da 90.5 metri, che valgono l’uno 134.8 punti e l’altro 134.1, per un totale di 268.9.

Al secondo posto si classifica Sara Takanashi: la giapponese, al quinto podio stagionale, è vicinissima a Lundby col primo salto (90 metri e 134 punti), ma deve arrendersi al successivo (88.5 e 129.7), perché il punteggio (263.7) le basta per la piazza d’onore. Terza posizione per la slovena Ursa Bogataj, che a quasi 24 anni si regala il primo podio individuale in carriera. Dopo una prima serie finita con 91 metri e 130.5 punti, la seconda le ha consegnato un salto da 89 metri e 132.1 punti, arrivando a un totale di 262.6 che le consente di far compagnia a Lundby e Takanashi sul podio.

Chi, per effetto della prestazione di Bogataj, finisce giù dal podio è Katharina Althaus: la tedesca perde altri punti preziosi nella corsa alla Coppa del Mondo. Per lei due salti da 89.5 e 88 metri, che valgono punteggi singoli di 131.8 e 129.1 ed un totale di 260.9. Quinta è la connazionale Juliane Seyfarth (87.5 metri e 129.3 punti nella prima serie, 88.5 e 131.1 nella seconda, per un complessivo 260.4).

Completano la top ten Nina Kriznar (Slovenia, 86.5 e 91.5 metri per 125.5 e 131.7 punti, totale 257.2), Eva Pinkelnig (Austria, 87.5 metri in entrambi i salti per 126.8 e 127.7 punti, che sommati fanno 254.5), Lidiia Iakovleva (Russia, 85 e 89 metri per 126 e 127.9 punti, totale 253.9), Carina Vogt (Germania, 87 e 87.5 metri per 126 e 123.1 punti, che complessivamente la portano a 249.1) e Anna Odine Stroem (Norvegia, 84.5 e 86.5 metri per 121.9 e 122.9 punti che, presi insieme, danno un totale di 244.8).

In una gara con pochissimi scambi di posizione di rilievo, Lara Malsiner è quindicesima: il primo salto è di 86.5 metri per 118 punti, il secondo di 87.5 per 122, il totale è un rotondo 240.

Tutte le atlete hanno effettuato i loro salti dalla stanga 20, tranne le ultime dieci della prima serie, che hanno compiuto le loro prestazioni dalla 19.

Foto: Danny Iacob / Shutterstock