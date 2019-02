Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno 2019: la Germania si aggiudica la prova a squadre femminile davanti a Slovenia e Austria. Italia 8^

Katharina Althaus of GER during Ladies Normal Hill Individual World Ski Championships 24. February 2017 in Lahti, Finland. (Newspix24/Kalle Parkkinen)

La Germania bissa il successo ottenuto a Zao e porta a casa il secondo Team Event della stagione di Coppa del Mondo in quel di Ljubno, in occasione della settima tappa del circuito maggiore di salto con gli sci femminile. Il quartetto tedesco formato da Carina Vogt, Anna Rupprecht, Juliane Seyfarth e Katharina Althaus ha dimostrato sul campo la superiorità rispetto al resto della concorrenza precedendo sul podio odierno le padrone di casa della Slovenia e il Giappone di Sara Takanashi.

Nel primo round le tedesche hanno chiuso con un totale di 498.4 punti grazie ad un’ottima costanza di rendimento delle quattro saltatrici ed in particolare alla prova della punta di diamante Katharina Althaus (86 metri e 130.5 punti). Alle spalle della capolista si è inserita la sorprendente squadra slovena (485.4 punti), trascinata dal pubblico casalingo e da un ottimo primo salto di Nika Kriznar e Ursa Bogataj, le due atlete di spicco della selezione. La lotta per il terzo gradino del podio si è subito accesa con Giappone e Austria divise da appena 2.2 punti a metà gara in favore delle asiatiche, trascinate da una scatenata Sara Takanashi detentrice del miglior punteggio del round con 135.5 punti.

Nella seconda metà della competizione il copione non è mutato, con le teutoniche ad aumentare il gap dalle inseguitrici con Vogt e Rupprecht per poi difendersi dagli attacchi di una Slovenia sulle ali dell’entusiasmo con una Nika Kriznar autrice del miglior salto di giornata con 93.5 metri e 139.5 punti. La Germania ha conservato comunque 25 lunghezze di margine totalizzando 1001.3 punti e precedendo un’ottima Slovenia con 975.9 ed una solida Austria con 936.9. Il Giappone è rimasto ai piedi del podio per 2.6 punti a causa di un passo falso abbastanza evidente rispetto alla prima serie di Yuka Seto e Sara Takanashi. Quinta piazza per la Russia a 22 punti dal podio, mentre la Norvegia di Maren Lundby non è mai entrata nella lotta per la top3 classificandosi sesta. Discreta gara per il quartetto azzurro formato da Veronica Gianmoena, Elena Runggaldier, Arianna Sieff e Lara Malsiner, che si è qualificato con l’ultimo piazzamento utile per il secondo round ed ha poi conservato fino alla fine l’ottava piazza con 776 punti complessivi. Da evidenziare la buona prestazione di Lara Malsiner, in particolare nella prima serie con un salto da 87.5 metri e 127 punti.

Foto: Lapresse