Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno 2019: Katharina Althaus comanda le qualificazioni. Undicesima Lara Malsiner, fuori Runggaldier e Gianmoena

Si sono svolte poco fa le qualificazioni sul trampolino HS94 di Ljubno per quel che concerne la tappa slovena di Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2018-2019. A guardare tutte dall’alto in basso è la tedesca Katharina Althaus (Germania), con un salto di 89.5 metri che le vale 136.4 punti.

Al secondo posto si classifica la slovena Ursa Bogataj, che arriva a 87 metri realizzando 131.4 punti, mentre la rampante russa Lidiia Iakovleva è terza con 86 e 129.1. Nelle prime cinque anche Eva Pinkelnig (Austria) con 128.4 punti frutto di un salto di 86.5 metri e Maren Lundby (Norvegia), che deve difendere il primato in classifica generale, con 85 metri e un punteggio di 127.3.

Completano la top ten Nina Kriznar (Slovenia, 85.5 metri e 126.2 punti), Sara Takanashi (Giappone, 85.5 e 125.8), Anna Odine Stroem (Norvegia, 84.5 e 124.8), Juliane Seyfarth (Germania, 85.0 e 124.4) e Jacqueline Seifriedsberger (Austria, 83.5 e 123.4).

Si classifica all’undicesimo posto, e dunque si qualifica, Lara Malsiner, che con un salto di 83.5 metri che vale 123.3 punti si assicura in tutta tranquillità l’accesso alla gara di domani. Non ce la fanno, invece, Elena Runggaldier e Veronica Gianmoena: l’una è quarantaduesima (seconda delle escluse) con la misura di 75 metri valevole per 104.2 punti, l’altra chiude al 49° posto saltando 74.5 metri e ottenendo un punteggio di 98.2.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

federico.rossini@oasport.it

Foto: FB Manuela Malsiner