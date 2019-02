Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti 2019: Ryoyu Kobayashi passeggia nelle qualificazioni davanti a Granerud e Kraft

Ryoyu Kobayashi, anche in una giornata in cui di pubblico a Lahti ce n’è veramente poco, si mostra dominante a quelli che sono venuti ad assistere alle sue gesta. Il fenomeno giapponese, leader di Coppa del Mondo, vince le qualificazioni con un salto di 127 metri che gli vale 130.3 punti, tornando in quella modalità nella quale si risparmia perfino quando è davanti a tutti.

In una gara con diverse assenze strategiche, funzionali al riposo in vista dei Mondiali, al secondo posto c’è Halvor Egner Granerud (Norvegia) con 127.3 punti frutto di un salto di 125.5 metri, mentre è terzo l’austriaco Stefan Kraft, che gradisce questo trampolino HS130 e che va fino ai 124 metri che gli portano 126.4 punti.

Tra i primi cinque anche il finlandese Antti Aalto, autore del salto più lungo di giornata con 128 metri, ma i cui punti sono 126.1, e il polacco Dawid Kubacki (123.5 metri per 124 punti). Arrivano in top ten anche il ceco Roman Koudelka (122.5 metri e 121.4 punti), il tedesco Karl Geiger (stessa misura, ma 120.4 punti), il norvegese Johann Andre Forfang (120.5 metri per 120.1 punti), il polacco Kamil Stoch (salto ugualmente lungo, ma con 119.7 punti) e l’austriaco Michael Hayboeck (124.5 metri, ma stesso punteggio di Stoch).

Nessun italiano si è presentato sul trampolino. Tutti gli atleti si sono confrontati dalla stanga numero 8.

Foto: Marcin Kadziolka / Shutterstock