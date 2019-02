Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti 2019: Kamil Stoch domina in Finlandia con una gara stellare! Kobayashi e Johansson sul podio, 4° Kraft

Kamil Stoch domina in lungo e in largo sul trampolino HS130 di Lahti (Finlandia) e conquista la seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo, la 32esima della carriera. Il polacco ha messo in scena una prestazione di pregevole fattura in entrambi i salti di gara proponendo di fatto la sua candidatura per il ruolo di favorito in vista dei prossimi Campionati del Mondo di Seefeld. Il giapponese Ryoyu Kobayashi si è inserito in piazza d’onore grazie ad una strepitosa seconda parte di gara, in cui ha rimontato tre posizioni dopo una prima prova non esaltante, mentre il podio è stato completato dal norvegese Robert Johansson.

La gara odierna è stata caratterizzata da un vento molto variabile sia dal punto di vista dell’intensità che della direzione, influenzando in maniera abbastanza incisiva le prestazioni dei protagonisti. Il 31enne di Zakopane, dominatore della passata stagione e secondo nella classifica generale di Coppa del Mondo, ha eseguito magistralmente i due salti odierni totalizzando 280.9 punti ed ottenendo il miglior punteggio nella prima manche ed il secondo (alle spalle di Karl Geiger per 0.4 punti) nel Final Round. Seconda piazza con qualche rimpianto per Ryoyu Kobayashi, che ha lasciato per strada troppi punti nella prima prova per poter tenere il passo di uno Stoch in stato di grazia. Il nipponico ha comunque limitato i danni in ottica classifica generale grazie ad un fantastico secondo salto, garantendosi un posto sul podio alle spalle del rivale polacco e davanti ad un solido Robert Johansson, autore di due prove di alto livello ma non eccezionali.

L’austriaco Stefan Kraft, secondo dopo la prima manche a 9.7 punti dalla vetta, non ha brillato nella manche decisiva ed è rimasto ai piedi del podio per 3 lunghezze, dovendo così presumibilmente abbandonare i sogni di gloria nella lotta per la sfera di cristallo. Da segnalare la strepitosa rimonta del norvegese Halvor Egner Granerud, il quale ha recuperato dalla 13^ alla 5^ posizione grazie ad un salto finale da 128 metri, mentre il tedesco Karl Geiger ha fatto ancora meglio portandosi dalla 15^ alla 6^ piazza con il migliore punteggio di manche (129 metri e 138.9 punti). Settimo posto per il norvegese Johann Andre Forfang, ottavo per lo svizzero Killian Peier, mentre completano la top10 il padrone di casa finlandese Antti Aalto (9°) ed il polacco Piotr Zyla (10°).

Credits: Marcin Kadziolka / Shutterstock