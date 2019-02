Rugby, Sei Nazioni 2019: Italia, bisogna ripartire dagli ultimi 15′ di Murrayfield. Scozia ancora superiore agli azzurri

Tre quarti di partita da cancellare, 15′ davvero eccezionali. Si dovrà ripartire proprio da lì, dall’ultima parte di gara con la Scozia, per provare a portare a casa questa tanto attesa vittoria che manca da ormai quattro anni alla Nazionale italiana di rugby nel Sei Nazioni. Oggi all’esordio, in quel di Murrayfield, gli azzurri sono stati schiacciati dai padroni di casa per lunghi tratti, salvo poi uscire prepotentemente sul finale, chiudendo con il risultato di 33-20.

La superiorità degli scozzesi è stata però davvero netta: lo si è visto nel primo tempo, ma ancor più nella prima parte della ripresa, con i ragazzi di Conor O’Shea che hanno davvero faticato a tenere per più di due o tre fasi l’ovale in mano. Anche la superiorità territoriale, soprattutto a livello di statistiche, è stata clamorosa: fino al 60′ gli azzurri sono stati nei 22 metri scozzesi per poco più di trenta secondi. Non sono bastate difese estreme e tanto coraggio con i placcaggi, il divario fisico e, soprattutto tecnico, è stato netto. Gli azzurri sono mancati in davvero tante fasi di gioco, a partire dalla mischia, davvero molto male con una prima linea in crisi (un peccato per Leonardo Ghiraldini, al 100mo caps tricolore).

Poi però, sia per un calo psicofisico dei padroni di casa (che avevano già raggiunto il punto di bonus e si erano praticamente assicurati i cinque punti), sia per una reazione d’orgoglio, è cambiata drasticamente la partita. L’Italia ha cominciato a dettare il ritmo, con i nuovi entrati (Ruzza e Padovani su tutti) che hanno fatto la differenza con la propria freschezza, andando a timbrare addirittura tre mete, che non sono bastate per portare a casa punti, ma almeno hanno diminuito il passivo che sembrava poter essere davvero ampio.

Ora bisognerà studiare ciò che non è andato, ripartire dagli spunti positivi, provare soprattutto a recuperare qualche giocatore infortunato (Tebaldi su tutti, che oggi ha dato forfait a pochi minuti dal fischio d’inizio) e cercare di dar tutto contro il Galles a Roma settimana prossima, nel debutto casalingo.

Foto: LPS/Luigi Mariani