Rugby, Sei Nazioni 2019: i precedenti tra Italia e Galles. Due vittorie azzurre a Roma

Tutto pronto per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby 2019. La Nazionale italiana dopo aver esordito a Murrayfield, nella tana della Scozia, ed essere uscita sconfitta abbastanza nettamente (vana la rimonta sul finale), trova il suo debutto casalingo sabato prossimo in quel di Roma allo Stadio Olimpico. Gli azzurri ospiteranno il Galles che si è imposto nel primo incontro del torneo contro la Francia. Una sfida davvero durissima per Parisse e compagni: ovviamente neanche i pronostici sono favorevoli alla banda di Conor O’Shea. Solo due vittorie per l’Italia con i Dragoni: entrambe a Roma, entrambe nel Sei Nazioni.

Precedenti Italia-Galles rugby

Avversario 1º incontro 1ª vittoria G V N P PF PS % V/G Galles 12 ottobre 1994 15 febbraio 2003 23 2 1 20 368 735 8,69

Nel Sei Nazioni

Galles 19 2 1 16 279 662 10, 52%

