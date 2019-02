Rugby, Pro14 2019: Ulster-Zebre 54-7. Troppo forti i nordirlandesi per la franchigia emiliana

Sonora sconfitta per le Zebre nella sedicesima giornata del Pro14 di rugby: la formazione emiliana esce sconfitta per 54-7 dal campo dei nordirlandesi dell’Ulster. A Belfast la franchigia italiana subisce otto mete, trovandone soltanto una. Continua la stagione negativa per gli uomini di coach Bradley.

Nel primo tempo arriva al 16′ la meta di Herring (Lyttle sbaglia l’unica trasformazione della serata, centrando le successive sei), che si ripete soltanto cinque minuti più tardi. Meta tecnica per le Zebre al 25′, ma al 32′ Herring, che sarà il man of the match, cala il personale tris. Al 40′ Lyttle trova già il punto di bonus offensivo chiudendo la prima frazione sul 26-7.

Non cambia il canovaccio nella ripresa: meta tecnica dei padroni di casa al 46′, al 50′ Ludik partecipa alla festa di Belfast, imitato al 59′ da Baloucoune. Nell’ultimo quarto di gara i padroni di casa alzano leggermente il piede dall’acceleratore, trovando comunque ancora la meta con Nelson al 73′ per il 54-7 finale.

TABELLINO (dal sito federale)

Belfast (Irlanda Del Nord) – 23 Febbraio 2019

Guinness PRO14 2018/2019, Round 16

Ulster vs Zebre Rugby Club 54-7 (p.t. 26-7)

Marcatori: 16’ m Herring (5-0); 21’ m Herring tr Lyttle (12-0); 25’ m tecnica (12-7); 32‘ m Herring tr Lyttle (19-7); 40’ m Lyttle tr Lyttle (26-7); s.t. 6’ m tecnica (33-7); 10’ m Ludik tr Lyttle (40-7); 19’ m Baloucoune tr Lyttle (47-7); 33‘ m Nelson tr Lyttle (54-7).

Ulster: Ludik (21’ s.t. McPhillips); Baloucoune, Cave, McCloskey (5’ s.t. Hume), Lyttle, Nelson, Shanahan (12’ s.t. Stewart); Timoney (12’ s.t. Jones), Reidy, Ross, Treadwell (24’ s.t. O’Connor), O’Connor (cap) (12’ s.t. Nagle), Moore (10’ s.t. Kane), Herring (25‘ s.t. Andrew), O’Sullivan (10’ s.t. Warwick) All. McFarland

Zebre Rugby Club: Brummer (24’ s.t. Azzolini), Balekana, Bisegni, De Battista (28’ s.t. Venditti), Elliott, Canna, Renton (29’ s.t. Raffaele), Bianchi, Brown, Tauyavuca, Biagi (cap.) (21’ s.t. Mordacci), Krumov (23‘ s.t. Ceciliani), Bello (28’ Tenga), Fabiani (10’ s.t. Luus), Rimpelli (10’ s.t. Fischetti) All.Bradley

Arbitro: Mike Adamson (Scottish Rugby Union)

Assistenti: Lloyd Linton e Sam Grove-White (entrambi Scottish Rugby Union)

TMO: Ken Henley-Willis (Irish Rugby Football Union)

Calciatori: Lyttle (Ulster) 6/7; Canna (Zebre Rugby Club) 0/0.

Cartellini: al 15° giallo a Brown (Zebre Rugby Club), al 25° giallo a Ludik (Ulster), al 18° s.t. giallo a Tenga (Zebre Rugby Club)

Man of the match: Herring (Ulster)

Punti in classifica: Ulster 5, Zebre Rugby Club 0.

Note: Cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura 9°. Terreno in ottime condizioni. Spettatori 13000 circa. Esordio assoluto nel Guinness PRO14 per il flanker del Valorugby Emilia Alessandro Mordacci, zebra numero 162 della storia celtica della franchigia di base a Parma.

Foto: Pier Colombo