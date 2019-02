Rugby, Pro14 2019: per il Benetton c’è lo scontro diretto con gli Scarlets. Vincere per cullare il sogno post season

Giusto il tempo di distogliere lo sguardo dal Sei Nazioni ed ecco che il Pro14 di rugby ci offre già una gara che, seppure arrivi appena scavalcati i due terzi della regular season, può essere fondamentale per la post season: la 15ma giornata dell’ormai ex torneo celtico riserva infatti l’incrocio tra Benetton Treviso e Scarlets.

I trevigiani arrivano da quattro vittorie ed un pari, mentre i gallesi hanno perso le ultime due gare, ma in compenso hanno vinto una tiratissima gara d’andata per 38-29 nella quale però, è bene ricordarlo, i veneti giocarono in 14 contro 15 per 55 minuti dopo un sanguinoso rosso ad Herbst che indirizzò la contesa.

All’epoca i padroni di casa conquistarono 5 punti, mentre Treviso lasciò Llanelli con il solo bonus offensivo pur avendo sfiorato (e lo avrebbe meritato) anche quello difensivo. Al momento però sono soltanto due le lunghezze che dividono le due formazioni: secondo posto e 37 punti per il Benetton, quarto a quota 35 per gli ospiti.

Tra le mura amiche di Monigo però lo scorso anno Treviso vinse per 22-12: riuscire a ripetere questo risultato domani pomeriggio sarebbe fondamentale nella corsa agli spareggi per l’accesso alle semifinali. Dopo il sogno soltanto sfiorato in Challenge Cup, dove la compagine italiana è stata la prima non qualificata ai quarti di finale, ora bisogna centrare l’obiettivo.

La sfida tra Benetton Treviso e Scarlets, valida per la 15ma giornata del Pro 14 di rugby, si giocherà domani, sabato 16 febbraio, alle ore 18.15 allo stadio di Monigo.

Foto: Ettore Griffoni