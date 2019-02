Rugby, Guinness Pro 14 2019: show del Benetton Treviso, Dragons travolti 57-7

Un dominio in lungo e in largo, nessuno spazio a repliche: nonostante gli assenti, impegnati con la Nazionale italiana nel Sei Nazioni, il Benetton Treviso continua a macinare risultati nel Guinness Pro 14 2019. La compagine veneta si è imposta oggi in casa per 57-7 sui Dragons, con ben nove mete a segno: record di punti dal 2010 ad oggi, maggior divario in una vittoria da sempre. Confermata la seconda piazza nel Gruppo B: si continua a puntare ai playoff. Film a senso unico per il match: attaccano i padroni di casa, si limitano a giocare in fase difensiva gli ospiti. Il 31-7 di metà gara dice tutto: per Treviso già il bonus. Sul finale di partita c’è spazio per garbage time in stile NBA.

Benetton Treviso-Dragons 57-7

Benetton: 15 Luca Sperandio, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Tommaso Benvenuti, 12 Alberto Sgarbi (c), 11 Monty Ioane, 10 Antonio Rizzi, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Toa Halafihi, 7 Giovanni Pettinelli, 6 Marco Lazzaroni, 5 Niccolò Cannone, 4 Irné Herbst, 3 Marco Riccioni, 2 Tomas Baravalle, 1 Derrick Appiah

A disposizione: 16 Engjel Makelara, 17 Alberto De Marchi, 18 Giuseppe Di Stefano, 19 Robert Barbieri, 20 Marco Barbini, 21 Giorgio Bronzini, 22 Marco Zanon, 23 Tommaso Iannone

Marcatori Benetton

Mete: Rizzi (16), Tavuyara (20), Sperandio (26, 30), Ioane (35), Pettinelli (45), Cannone (55, 61), Barbieri (78)

Conversioni: Rizzi (16, 26, 30, 55, 61, 78)

Dragons: 15 Zane Kirchner, 14 Jared Rosser, 13 Tyler Morgan, 12 Jack Dixon, 11 Will Talbot-Davies, 10 Jason Tovey, 9 Rhodri Williams, 8 James Benjamin, 7 Ollie Griffiths, 6 Harri Keddie, 5 Matthew Screech, 4 Lewis Evans, 3 Lloyd Fairbrother, 2 Richard Hibbard (c), 1 Brok Harris

A disposizione: 16 Rhys Lawrence, 17 Rhys Fawcett, 18 Dan Suter, 19 Joe Davies, 20 Taine Basham, 21 Rhodri Davies, 22 Josh Lewis, 23 Adam Warren

Marcatori Dragons

Mete: Rosser (40)

Conversioni: Tovey (40)

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Ettore Griffoni