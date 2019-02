Rugby femminile, Sei Nazioni 2019: confermata la squadra azzurra per la sfida con il Galles

La Nazionale Femminile di rugby ha aperto nel migliore dei modi possibili il Sei Nazioni 2019. La vittoria a Glasgow contro la Scozia con il punteggio di 28-7 conquistata venerdì scorso ha lanciato le ambizioni delle ragazze di Andrea Di Giandomenico. Manuela Furlan e compagne si apprestano ad affrontare il debutto interno stagionale accogliendo il Galles sabato 9 febbraio allo Stadio “Via del Mare” di Lecce. La città pugliese ospiterà per la prima volta un incontro internazionale di rugby e saprà sicuramente farsi trovare pronta per sostenere le azzurre in questa importante sfida.

La formazione gallese ha perso nettamente nella prima partita contro la Francia per 52-3 e scenderà in campo contro l’Italia desiderosa di rivincita. Il Commissario Tecnico Andrea Di Giandomenico ha confermato le 23 atlete che si sono ben comportate nella sfida di Glasgow sperando di ottenere un analogo risultato. Il raduno azzurro avrà inizio mercoledì 6 febbraio presso Galatina, mentre l’incontro avrà inizio sabato 9 febbraio alle ore 20.00. Di seguito l’elenco completo delle 23 convocate.

Piloni

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 58 caps)

Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 14 caps)

Elena SERILLI (Belve Neo Verdi, esordiente)

Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 7 caps)

Tallonatori

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 49 caps)

Lucia CAMMARANO (Belve Rugby NeroVerdi, 18 caps)

Silvia TURANI (Rugby Colorno, 6 caps)

Seconde Linee

Giordana DUCA (UR Capitolina, 8 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 12 caps)

Valentina RUZZA (Valsugana R. Padova, 25 caps)

Flanker/N.8

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, Francia, 38 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 7 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 33 caps)

Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 2 caps)

Mediani di Mischia

Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 85 caps)

Mediani di Apertura

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 14 caps)

Centri

Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 7 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana R. Padova, 33 caps)

Michela SILLARI (Rugby Colorno, 47 caps)

Ali/Estremo

Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 69 caps) – CAPITANO

Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 8 caps)

Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 2 cap)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 46 caps

Foto: Ettore Griffoni