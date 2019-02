Rally Svezia, Mondiale 2019: Teemu Suninen precede di un soffio Tanak, Neuville fatica, Latvala e Ogier con distacchi notevoli

Teemu Suninen (Citroen C3) ha chiuso al comando un intenso ed avvincente venerdì del Rally di Svezia 2019. Il finlandese ha saputo tenersi lontano dalle insidie del tracciato che, viste le alte temperature, non ha proposto ghiaccio, ma cumuli di neve ai lati della sede stradale, non permettendo il minimo errore. Ne hanno fatto le spese, a ripetizione, e con differenti danni, Thierry Neuville, Sebastien Ogier e Jari-Matti Latvala.

Alle spalle di Suninen, infatti, troviamo l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) con un distacco di appena 2 secondi, quindi il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) a 17.8. Quarta posizione per il britannico Elfyn Evans (Ford Fiesta) a 28.6, mentre è quinto il finlandese Esapekka Lappi (Citroen C3) a 42.0. Sesta posizione per il nove volte iridato, il francese Sebastien Loeb (Hyundai i20) a 48.8, con il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 52.7 dopo aver pasticciato parecchio in diversi stage.

Chi sta peggio di lui sono il finlandese Jari-Matti Latvala /Toyota Yaris), che finisce l’ultimo stage nella neve, e la giornata con quasi 10 minuti di distacco, mentre Sebastien Ogier (Citroen C3) si ferma nel sesto stage, accumulando oltre 21 minuti di ritardo. Per lui, ormai, il pensiero è già puntato sul Power Stage conclusivo.

LA GARA

La prima giornata vera e propria di gara ha preso il via alle ore 7.55 con la SS2 Hof-Finnskog 1 di 21.26 chilometri. Il successo è andato a Ott Tanak con il tempo di 10:09.1 con 3.8 secondi di vantaggio su Teemu Suninen, 4.0 su Jari-Matti Latvala e 4.1 su Sebastien Ogier. Thierry Neuville è quinto a 5.7, mentre Sebastien Loeb chiude nono a 18.0. Pessimo inizio per Marcus Grönholm che esce di strada e cede 54.3 secondi.

Si è passati poi alla SS3 Svullrya 1 di 24.88 chilometri. Successo per Teemu Suninen con il tempo di 12:47.0 con appena 1.1 su Ott Tanak e 1.5 su Thierry Neuville. Quarto Jari-Matti Latvala a 2.4, mentre Sebastien Ogier è settimo a 7.5, con Sebastien Loeb nono a 14.1. Ancora un grave errore per Marcus Grönholm che finisce in un cumulo di neve e, dopo una generosa spinta di diversi spettatori, riparte e conclude con 1:21 di ritardo.

La mattinata si è conclusa con la SS4 Röjden 1 di 18.10 chilometri e con un altro successo di tappa di Ott Tanak con il tempo di 8:42.5, con appena due decimi su Jari-Matti Latvala. Terza posizione per Elfyn Evans a 1.1, quarta per Thierry Neuville a 1.8, mentre Sebastien Ogier si ferma in ottava posizione a 5.0.

Dopo la pausa pranzo si è ripartiti con la SS5 Hof-Finnskog 2 di 21.26 chilometri con Elfyn Evans che piazza il miglior tempo con 3.7 su Jari-Matti Latvala e 5.6 su Teemu Suninen. Sesto Ott Tanak a 13.0, mentre Sebastien Ogier lascia sul terreno 28.5 in chiara difficoltà nella tenuta di strada, mentre Thierry Neuville fa anche peggio, con 36.6 persi per colpa di un cumulo di neve colpito.

È stata poi la volta della SS6 Svullrya 2 di 24.88 chilometri con un’ennesima sorpresa. La vittoria va a Teemu Suninen con 5.2 su Sebastien Loeb e 5.9 su Andreas Mikkelsen, mentre Sebastien Ogier va sbattere in un cumulo di neve in uscita di curva, fermandosi e gettando alle ortiche lo stage. Anche Thierry Neuville fatica e perde altri 13.6 secondi.

Penultimo impegno di questo intenso venerdì la SS7 Röjden 2 di 18.10 chilometri. Elfyn Evans piazza il miglior tempo con 4.4 su Jari-Matti Latvala e Sebastien Loeb. Ott Tanak è sesto a 10.1, mentre Thierry Neuville lascia ancora 14.8 sulla strada. Sebastien Ogier non prende il via allo stage e incassa altri 7 minuti di penalità.

L’ultima prova odierna è stata la SS8 Torsby 1 di 8.93 chilometri e le sorprese, come vedremo, non si sono ancora concluse. Dopo pochi chilometri dal via, infatti, Jari-Matti Latvala esce di strada e rimane bloccato nella neve. Lo stage va ad Ott Tanak con 8.3 su Sebastien Loeb e 8.9 su Thierry Neuville, ma Teemu Suninen mantiene la vetta della graduatoria.

CLASSIFICA PARZIALE RALLY SVEZIA 2019

