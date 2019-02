Prossima giornata Serie A calcio, orari e tv. Il programma delle partite e come vedere in tv e streaming il 25° turno

Si terrà nel weekend della prossima settimana la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, che si preannuncia ricca di possibili colpi di scena in tutte le zone della classifica.

La capoclassifica Juventus si reca sul complicato campo del Bologna, che ha tutto l’interesse a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Altri due scontri che mettono di fronte alta e bassa classifica sono quelli tra Milan ed Empoli a San Siro e Frosinone-Roma, con i giallorossi impegnati nella vicina Ciociaria. Dati alla mano, il match più importante del turno diventa così Fiorentina-Inter in termini di alta classifica. Particolare, invece, il caso di Lazio-Udinese: la partita è stata rinviata per pura mancanza di date disponibili dell’Olimpico, occupato sia dal Sei Nazioni di rugby che dalla Lazio stessa in Coppa Italia. Appena la Lega Serie A troverà una data disponibile tra quelle in cui sono impegnati i biancocelesti, vi inserirà il recupero di questo incontro. Torino-Atalanta ha una valenza particolare, perché potrebbe significare il cambiamento degli obiettivi stagionali per entrambe.

La venticinquesima giornata di Serie A (Lazio-Udinese esclusa) si terrà da venerdì 22 a domenica 24 febbraio 2019. Sarà possibile seguire sette delle nove partite in diretta tv sui canali di Sky Sport, mentre tre di esse, vale a dire Frosinone-Roma, Sampdoria-Cagliari e Sassuolo-Spal, saranno visibili in diretta streaming su DAZN.

VENERDI’ 22 FEBBRAIO

ore 20.30 Milan-Empoli diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

SABATO 23 FEBBRAIO

ore 18.00 Torino-Atalanta diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Frosinone-Roma diretta streaming su DAZN

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 12.30 Sampdoria-Cagliari diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Bologna-Juventus diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Chievo-Genoa diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Sassuolo-Spal diretta streaming su DAZN

ore 18.00 Parma-Napoli diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Fiorentina-Inter diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI – Lazio-Udinese

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: bestino / Shutterstock