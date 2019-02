Perugia-Modena, Semifinale Coppa Italia volley: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi sabato 9 febbraio si gioca Perugia-Modena, semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. All’Unipol Arena di Bologna si fronteggiano la prima e la quarta della classifica di campionato, la capolista partirà con tutti i favori del pronostico ma gli emiliani cercheranno di piazzare il colpaccio per guadagnarsi l’accesso all’atto conclusivo da giocare contro la vincente di Trento-Civitanova. Le due formazioni si sono già fronteggiate domenica scorsa in SuperLega, i Block Devils si imposero in rimonta per 3-1 in rimonta e oggi sperano di ripetere quel risultato per continuare a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

I Campioni d’Italia stanno attraversando un eccellente momento di forma, stanno giocando bene e in maniera disinvolta, hanno ritrovato la giusta serenità e cercheranno di continuare su questa strada mentre i Canarini sono in grandissima difficoltà, hanno subito una sonora scoppola contro gli umbri e sono crollati anche in Champions League. Gli uomini di Julio Velasco cercheranno di invertire la rotta trascinati dalla classe di Ivan Zaytsev, la corazzata guidata da Lorenzo Bernardi proverà a replicare colpo su colpo e a fare la differenza con la classe di Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Perugia-Modena, semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERUGIA-MODENA, SEMIFINALE COPPA ITALIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 9 FEBBRAIO:

15.30 Sir Safety Conad Perugia vs Azimut Leo Shoes Modena

PERUGIA-MODENA, SEMIFINALE COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniele Ricci LPS