LIVE Perugia-Modena volley, Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA: super sfida tra Leon e Zaytsev!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile. All’Unipol Arena di Bologna andrà in scena uno scontro titanico tra la prima e la quarta della classifica di campionato, si preannuncia una sfida molto intensa e avvincente anche se c’è una grande favorita della vigilia: i Block Devils stanno attraversando un eccellente momento di forma, si sono ripresi la vetta della SuperLega e stanno giocando in maniera eccellente mentre i Canarini sono in grande crisi, hanno perso le ultime due partite giocate, sono con le spalle al muro in Champions League e hanno perso terreno in campionato. Anche l’ultimo scontro diretto, giocato domenica scorsa, è in favore dei Campioni d’Italia che si sono imposti per 3-1 al PalaPanini.

I ragazzi di Lorenzo Bernardi cercheranno di confermare il pronostico e di guadagnarsi l’accesso all’atto conclusivo contro la vincente di Trento-Civitanova, l’obiettivo degli umbri è ovviamente quello di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. Gli uomini di Julio Velasco vogliono però piazzare la zampata d’orgoglio e dare un segnale all’intera concorrenza, facendo capire di essere ancora vivi. Perugia si affiderà alle bordate di Aleksandar Atanasijevic, alla classe di Wilfredo Leon, ai muri di Marko Podrascanin, alla regia di Luciano De Cecco, alla solidità di Filippo Lanza. Modena dovrà farsi trascinare da Ivan Zaytsev ma saranno importanti anche i martelli Bednorz e Urnaut, molto girerà attorno al discusso palleggiatore Christenson.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, semifinale della Coppa Italia 2019 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: Ettore Griffoni