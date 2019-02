Perugia-Izmir volley, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

La Sir Safety Conad Perugia si appresta a chiudere il proprio cammino nella fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzo Bernardi affronteranno nella sfida di questa sera la formazione turca dell’Arkas Izmir con la qualificazione ai quarti di finale già assicurata, visto il percorso netto realizzato dalla squadra umbra (cinque vittorie in cinque partite).

La compagine turca al contrario è alla ricerca di un successo per non terminare la competizione senza neppure una vittoria. Nella partita di andata Perugia ha faticato più del previsto a Smirne chiudendo l’incontro sul risultato di 3-1, ma subendo la reazione dei padroni di casa nel terzo e nel quarto set. Possibile ipotizzare che Bernardi conceda un po’ di turnover ai propri titolari in vista dei prossimi delicati e numerosi appuntamenti.

La sfida tra Sir Safety Conad Perugia e Arkas Izmir andrà in scena questa sera alle ore 20.30 presso il Palasport Evangelisti di Perugia. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su DAZN. Di seguito il programma completo.

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO

ore 20.30 Sir Safety Conad Perugia – Arkas Izmir

diretta streaming su DAZN

Segui Perugia-Izmir in diretta streaming su DAZN

roberto.pozzi@oasport.it