Dopo una lunga pausa il nuoto sincronizzato torna ad esibirsi nelle World Series, competizione internazionale a tappe, nata ufficialmente l’anno scorso e che tanto successo ha riscosso nell’ambiente della danza in piscina. Dal 1° al 3 marzo si gareggerà a Parigi nell’ormai consueto scenario di quello che è stato in passato il French Open, atto iniziale di una stagione che porterà le selezioni più forti ai Mondiali in Corea del Sud (12-28 luglio). La Nazionale italiana di Patrizia Giallombardo vorrà farsi trovare pronta in un’annata così importante ed è chiaro che la manifestazione parigina è un banco di prova probante per verificare la condizione e capire in che modo continuare a lavorare. Di seguito il programma di gare che sarà coperto dal servizio in streaming (per abbonati) FINA TV:

Nuoto sincronizzato, World Series Parigi 2019: programma, orari e tv

1° MARZO

07H30 Pool opening

08H30 Team Managers Meeting

09H00 Judges Meeting

10H00 – 12H00 TECHNICAL SOLO

11H30 – 14H00 Lunch at the pool

13H00 Judges Meeting

14H00 – 17H00 TECHNICAL DUET

17H30 Judges Meeting (2)

18H30 – 18H50 TECHNICAL MIXED DUET

19H00 – 20H30 TECHNICAL TEAM

2 MARZO

07H30 Pool opening

09H00 Team Managers Meeting

09H30 Judges Meeting

10H00 – 13H00 FREE SOLO

11H30 – 14H00 Lunch at the pool

15H00 Judges Meeting (2)

15H30 Nations Parade (All participants!)

16H00 – 16H30 FREE MIXED DUET

16H45 – 18H00 HIGHLIGHTS

3 MARZO

07H30 Pool opening

09H00 Team Managers Meeting

09H30 Judges Meeting

10H00 – 11H30 FREE COMBO

11H30 – 15H00 Lunch at the pool

12H00 Judges Meeting

13H00 – 14H15 FREE DUET (FINAL)

15H00 Judges Meeting

15H30 – 16H45 FREE TEAM

17H30 EXHIBITION GALA

Foto: OA Sport