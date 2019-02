Parma-Napoli, orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni

Oggi domenica 24 febbraio si gioca Parma-Napoli, match valido per la 25^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Allo Stadio Tardini andrà in scena un incontro fondamentale per la classifica del campionato: i partenopei occupano il secondo posto a tredici punti di distacco dalla Juventus, i ducali sono invece in dodicesima posizione e ormai sono in una situazione di totale tranquillità. I ragazzi di Carlo Ancelotti, reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale dell’Europa League, torneranno in campo con il desiderio di tornare al successo anche in Serie A e conservare il vantaggio sull’Inter visto che ormai sembra impossibile andare a prendere la capolista. I padroni di casa hanno invece tutte le carte in regola per cercare il colpaccio e regalare una bella gioia ai propri tifosi.

Ancelotti dovrebbe puntare sul 4-4-2 ma non mancano i dubbi: Ghoulam, Zielinski e Ounas vengono dati favoriti nei confronti di Hysaj, Verdi e Mertens. Milik confermato in attacco, difesa con Macuit, Maksimovic e Koulibaly e probabilmente Ghoulam. D’Aversa opterà per il 4-3-3 con protagonisti Luigi Sepe e Robrto Inglese, entrambi di proprietà del Napoli. In attacco ovviamente confermati Gervinho e Biabiany.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Parma-Napoli, match valido per la 25^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go.

PARMA-NAPOLI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

18.00 Parma-Napoli

PARMA-NAPOLI: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

PARMA-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Kucka, Barillà; Gervinho, Biabiany, Inglese.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Ounas.

