Pallanuoto, Serie A1 2019: Pro Recco corsara con la BPM. Dei tre derby due finiscono in parità

Il big match della 18ma giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile va alla Pro Recco, che espugna per 8-12 la vasca della BPM Sport Management e relega i Mastini a -9, mentre i liguri restano a braccetto con il Brescia, oggi vittorioso per 14-9 sull’Ortigia. Era questa però una giornata ricca di derby: quello capitolino va alla Lazio, che batte 7-6 la Roma, mentre la stracittadina partenopea finisce col 12-12 tra Napoli e Posillipo, così come è pareggio per 7-7 nella sfida tutta ligure tra Savona e Quinto. Nelle altre due gare di giornata perdono le ultime della classe: il Catania viene sconfitto per 8-4 a Trieste, mentre il Bogliasco perde 12-9 in casa della Florentia.

Di seguito tutti i risultati della 18ma giornata della Serie A1 di pallanuoto:

18^ Giornata – sabato 16 febbraio 2019

18:00 BANCO BPM SPORT MANAGEMENT – PRO RECCO N e PN 8-12

18:00 S.S. LAZIO NUOTO – ROMA NUOTO 7-6

18:00 R.N. FLORENTIA – BOGLIASCO BENE 12-9

18:00 PALLANUOTO TRIESTE – NUOTO CATANIA 8-4

18:00 R.N. SAVONA – IREN GENOVA NUOTO 7-7

18:00 A.N. BRESCIA – C.C. ORTIGIA 14-9

20:00 C.C. NAPOLI – C.N. POSILLIPO 12-12

Classifica

1 AN BRESCIA 51

1 PRO RECCO 51

3 SPORT MANAGEMENT 42

4 CN POSILLIPO 33

5 SS LAZIO NUOTO 28

6 RN FLORENTIA 27

7 CC ORTIGIA 26

8 IREN GENOVA QUINTO 25

9 PALLANUOTO TRIESTE 18

9 ROMA NUOTO 18

11 CC NAPOLI 17

12 RN SAVONA 15

13 NUOTO CATANIA 10

13 BOGLIASCO BENE 10

Foto: Claudio Bosco LPS