Pallanuoto, Serie A1 2019: incroci interessanti per playoff e salvezza diretta, sul velluto le prime tre

La ventesima giornata della Serie A1 di pallanuoto, che segna il giro di boa del girone di ritorno ed è l’ultima prima dello stop per la Final Eight di Coppa Italia, presenta interessanti incontri in ottica post season, con scontri diretti per gli ultimi due posti a disposizione per la Final Six scudetto e per la ricerca della salvezza diretta.

Sabato si inizia subito con lo scontro diretto per i playout tra Napoli e Catania, mentre poco dopo ci sarà il fischio d’inizio del match tra Ortigia e Quinto, che in pratica è una gara ad eliminazione nella rincorsa al sesto posto. Chi vince dovrebbe guadagnare sulla Lazio, impegnata con la Pro Recco, mentre la Florentia potrebbe isolarsi in quinta piazza, dovendo ospitare la Roma.

Il Posillipo andrà a Savona alla ricerca di punti per rafforzare la quarta piazza, anche se i liguri non dovrebbero perdere contatto dal Trieste, impegnato in casa della Sport Management. Impegno soft per una delle due capoliste, il Brescia, che ospiterà il Bogliasco fanalino di coda.

Di seguito programma e classifica:

20ma giornata – sabato 2 marzo 2019

14:30 C.C. NAPOLI – NUOTO CATANIA Casoria (NA) – Piscina “Alba Oriens”

15:00 C.C. ORTIGIA – IREN GENOVA QUINTO Siracusa – Piscina “P. Caldarella”

16:30 S.S. LAZIO NUOTO – PRO RECCO N e PN Roma – Foro Italico Piscina dei “Mosaici”

17:00 R.N. SAVONA – C.N. POSILLIPO Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli”

18:00 BANCO BPM SPORT MANAGEMENT – PALLANUOTO TRIESTE Busto Arsizio (VA) – Piscine Manara

18:00 R.N. FLORENTIA – ROMA NUOTO Firenze – Piscina “G. Nannini”

18:00 A.N. BRESCIA – BOGLIASCO BENE Brescia – Piscina di Mompiano

Classifica

1 AN BRESCIA 54

1 PRO RECCO 54

3 SPORT MANAGEMENT 45

4 CN POSILLIPO 34

5 SS LAZIO NUOTO 28

5 RN FLORENTIA 28

7 CC ORTIGIA 26

8 IREN GENOVA QUINTO 25

9 ROMA NUOTO 21

10 PALLANUOTO TRIESTE 18

10 RN SAVONA 18

12 CC NAPOLI 17

13 NUOTO CATANIA 13

14 BOGLIASCO BENE 10

Foto: Claudio Bosco LPS