Pallanuoto, Serie A1 2019: il Brescia stende la Sport Management e va in fuga con la Pro Recco

Il match più atteso della 17ma giornata della Serie A1 di pallanuoto finisce con un esito netto: Brescia supera per 8-3 la BPM Sport Management e va in fuga con la Pro Recco, che passa a Catania con un largo 8-17. Gli etnei si vedono raggiunti in fondo alla classifica dal Bogliasco, che incamera tre punti pesantissimi battendo per 12-10 il Napoli.

Detto delle sfide di vertice e coda della graduatoria, in ottica Final Six fa rumore il tonfo interno dell’Ortigia che, in una gara dal punteggio bassissimo, cede in casa per 3-4 al Savona. Non ne approfittano però le inseguitrici: la Lazio cade in trasferta col Posillipo, vittorioso 8-6 e sempre più quarto, mentre la Florentia cade in casa del Quinto per 9-8 e rimette in corsa anche i liguri. Si tira momentaneamente fuori dalla zona play out la Roma, che supera nello scontro diretto Trieste con un 15-6 che non ammette repliche.

17^ Giornata – sabato 9 febbraio 2019

15:00 NUOTO CATANIA – PRO RECCO N e PN 8-17

15:00 C.C. ORTIGIA – R.N. SAVONA 3-4

17:00 C.N. POSILLIPO – S.S. LAZIO NUOTO 8-6

18:00 BOGLIASCO BENE – C.C. NAPOLI 12-10

18:00 ROMA NUOTO – PALLANUOTO TRIESTE 15-6

18:00 A.N. BRESCIA – BANCO BPM SPORT MANAGEMENT 8-3

18:00 IREN GENOVA QUINTO – R.N. FLORENTIA 9-8

Classifica

1 AN BRESCIA 48

1 PRO RECCO 48

3 SPORT MANAGEMENT 42

4 CN POSILLIPO 32

5 CC ORTIGIA 26

6 SS LAZIO NUOTO 25

7 IREN GENOVA QUINTO 24

7 RN FLORENTIA 24

9 ROMA NUOTO 18

10 CC NAPOLI 16

11 PALLANUOTO TRIESTE 15

12 RN SAVONA 14

13 NUOTO CATANIA 10

13 BOGLIASCO BENE 10

Foto: Claudio Bosco LPS