Pallanuoto, Serie A1 2019: big match tra Sport Management e Pro Recco in un turno ricco di derby

La diciottesima giornata della Serie A1 di pallanuoto, in programma domani, sabato 16 febbraio, offre come piatto forte il match tra Sport Management e Pro Recco, con gli ospiti che puntano a vincere per scappare a braccetto con il Brescia, che riceverà l’Ortigia. In ottica Final Six il Posillipo è impegnato nel derby col Napoli, mentre la Lazio giocherà la stracittadina con la Roma.

Altro derby, questa volta ligure, tra Savona e Quinto, mentre la Florentia può continuare la rincorsa al sesto posto, dovendo ricevere il Bogliasco, infine tra Trieste e Catania saranno in palio tre punti pesantissimi per la ricerca della salvezza diretta da parte dei friulani e per aspirare ai play-out dal lato degli etnei.

Di seguito il programma completo della 18ma giornata della Serie A1 di pallanuoto:

18^ Giornata – sabato 16 febbraio 2019

18:00 BANCO BPM SPORT MANAGEMENT – PRO RECCO N e PN Busto Arsizio (VA) – Piscine Manara

18:00 S.S. LAZIO NUOTO – ROMA NUOTO Roma – Foro Italico Piscina dei “Mosaici”

18:00 R.N. FLORENTIA – BOGLIASCO BENE Firenze – Piscina “G. Nannini”

18:00 PALLANUOTO TRIESTE – NUOTO CATANIA Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

18:00 R.N. SAVONA – IREN GENOVA NUOTO Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli”

18:00 A.N. BRESCIA – C.C. ORTIGIA Brescia – Piscina di Mompiano

20:00 C.C. NAPOLI – C.N. POSILLIPO Casoria (NA) – Piscina “Alba Oriens”

Classifica

1 AN BRESCIA 48

1 PRO RECCO 48

3 SPORT MANAGEMENT 42

4 CN POSILLIPO 32

5 CC ORTIGIA 26

6 SS LAZIO NUOTO 25

7 IREN GENOVA QUINTO 24

7 RN FLORENTIA 24

9 ROMA NUOTO 18

10 CC NAPOLI 16

11 PALLANUOTO TRIESTE 15

12 RN SAVONA 14

13 NUOTO CATANIA 10

13 BOGLIASCO BENE 10

Foto: Marco D’Alò LPS