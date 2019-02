Pallanuoto, i migliori italiani della 19ma giornata di A1. I gol di Alessio Privitera per la salvezza del Catania

La 19ma giornata della Serie A1 di pallanuoto, oltre alle scontate vittorie delle prime tre della classe ci lascia le pesantissime vittorie in ottica salvezza di Catania, Roma e Savona, nonché il pari tra Posillipo e Florentia nella corsa al quarto posto. Di seguito i migliori italiani dell’ultimo turno del massimo campionato italiano.

Alessio Privitera (Catania): cinque gol dei primi sei segnati dagli etnei contro la Lazio portano la sua firma. La pesantissima vittoria, seppur giunta col minimo scarto, regala ai siciliani tre punti di platino nella corsa salvezza, dove il Catania lascia la compagnia del Bogliasco.

Matteo Spione (Roma): già nel giro della Nazionale, i risultati si vedono. Gran prestazione contro il Napoli, e così i giallorossi si tirano fuori, almeno per ora dalla zona play out. Le gare ed i raduni agli ordini di Sandro Campagna non possono che far crescere il centroboa classe 1999.

Valerio Rizzo (Brescia): la sonora cinquina rifilata al Quinto in quello che per il centrovasca classe 1984 nato a Savona era una sorta di derby la dice lunga sul suo stato di forma. I lombardi continuano l’estenuante duello in vetta alla graduatoria con la Pro Recco, che si deciderà nello scontro diretto.

Niccolò Gitto (Pro Recco): tripletta per il difensore classe 1986nel festival del gol andato in scena contro il Trieste. Una delle sue migliori prestazioni in acqua, che fanno ben sperare i liguri anche in ottica Champions League con l’imminente impegno in campo europeo.

Gonzalo Echenique (Pro Recco): non vi erano dubbi sulla sua dimensione europea, si conferma ancora una volta. Un patrimonio sia per la formazione ligure che per il Settebello, se dovesse mantenere questo stato di forma, o avere un picco simile, in vista della World League, Sandro Campagna potrà sorridere.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco D’Alò LPS