Pallanuoto, i convocati dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Francia. I 13 azzurri chiamati da Sandro Campagna

Il Settebello deve completare l’opera iniziata con la vittoria sul Montenegro: martedì 19 febbraio alle ore 20.00 al Cercle des Nageurs di Marsiglia l’Italia sfiderà la Francia nella quinta giornata dell’Europa Cup di pallanuoto. Per preparare al meglio la sfida il CT Sandro Campagna ha già stilato l’elenco dei 13 azzurri che scenderanno in acqua.

L’Italia infatti, scontata la squalifica di Renzuto, può tornare a schierare 13 uomini, e così il CT ha scelto di lasciare a casa alcuni senatori e privilegiare la linea verde. In caso di vittoria il Settebello chiuderà in testa il girone e potrà sperare in un accoppiamento meno difficile nei quarti della Final Eight.

Di seguito l’elenco completo dei 13 convocati dal CT Sandro Campagna:

Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Nicholas Presciutti (AN Brescia)

Edoardo Di Somma, Andrea Fondelli, Luca Damonte (Sport Management)

Michael Alexandre Bodegas, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique, Guillermo Rios Molina, Alessandro Velotto (Pro Recco)

Francesco De Michelis, Matteo Spione (Roma Nuoto)

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco LPS