Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la sfida di Europa Cup in Francia. 14 azzurre per il Setterosa di Fabio Conti

Una vittoria nei tempi regolamentari per conquistare aritmeticamente il primo posto nel Girone B e accedere direttamente alle semifinali di Europa Cup di pallanuoto femminile, che vedrà la Final Six a Torino dal 29 al 31 marzo. Le azzurre vogliono centrare uno dei tre pass per la Super Final di World League, che si disputerà a Budapest dal 4 al 7 giugno e che metterà in palio un posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’Italia giocherà a Mulhouse, contro la Francia, martedì 12 febbraio alle ore 19.30 ed una vittoria consentirebbe al Setterosa di tenere a distanza l’Ungheria (comunque già qualificata alla Super Final di World League in qualità di Paese ospitante), attualmente a -4 a due turni dal termine. Tutto già deciso nell’altro raggruppamento, con la Russia prima e già in semifinale, la Spagna seconda e la Grecia terza.

Il CT Fabio Conti ha convocato 14 atlete in vista della sfida decisiva della prossima settimana: rappresentate le quattro potenze del campionato italiano di Serie A1, con Catania e Rapallo che forniscono cinque atlete a testa al Setterosa contro le tre della Roma, mentre dal Padova arriva la capitana della Nazionale, Elisa Queirolo. In pratica si tratta delle tredici azzurre scese in acqua contro l’Olanda nell’ultima gara più Rosaria Aiello.

L’elenco completo delle 14 convocate dal CT Fabio Conti:

Elisa Queirolo (Plebiscito Padova)

Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri, Giulia Gorlero (L’Ekipe Orizzonte)

Giulia Enrica Emmolo, Federica Lavi, Giulia Viacava, Sofia Giustini, Silvia Avegno (Rapallo PN)

Chiara Tabani, Domitilla Picozzi, Izabella Chiappini (SIS Roma)

Foto: Claudio Bosco LPS