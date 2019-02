Lazio-Siviglia, Europa League 2019: data, programma, orario e tv

Per la Lazio di Simone Inzaghi è ora di tornare in campo, con i sedicesimi di finale di Europa League 2019 che metteranno di fronte ai bianco-celesti il Siviglia allenato da Pablo Machin, per una sfida che si preannuncia incandescente e molto difficile per entrambe le compagini.

La prima sfida si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma, alle ore 18:55 di giovedì 14 febbraio, e sarà trasmessa da Sky, che trasmetterà la partita sui canali di Sky Sport Arena (204), rete satellite della pay-tv. Come al solito, per gli abbonati sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, su smartphone, tablet, pc e tutti i dispositivi dotati di connessione internet sulla piattaforma Sky Go.

Il programma delle due gare:

Giovedì 14 febbraio 2019

Ore 18:55 Lazio-Siviglia

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci – EPP / Shutterstock