Pallanuoto femminile, A1 2019: undicesima giornata, trasferta a Milano per L’Ekipe Orizzonte Catania

Senza soste la regular season del campionato femminile di A1 di pallanuoto: ci si avvicina al momento fondamentale della stagione, vicini alla Final Six, dunque tutte le squadre andranno a caccia degli ultimi posti a disposizione. Andiamo a scoprire l’undicesima giornata.

Trasferta insidiosa a Milano per L’Ekipe Orizzonte Catania, prima della classe: nove vittorie ed una sconfitta per le siciliane che stanno legittimando sempre più il loro dominio. Ad inseguire il Plebiscito Padova che ospita la penultima forza della classifica, l’F&D H2O. Molto interessanti, in chiave play-off, le sfide tra Rapallo e Bogliasco e tra SIS Roma e Florentia. Match salvezza invece quello tra Torre del Grifo e CSS Verona.

Undicesima giornata

Bogliasco Bene – Rapallo

Kally N.C. Milano – Ekipe Orizzonte

Torre del Grifo – CSS Verona

Plebiscito Padova – F&D H2O

SIS Roma – Florentia

Foto: LPS/Marco D’Alò