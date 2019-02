Pallanuoto, Europa Cup 2019: Settebello in Francia per chiudere la pratica

Tutto pronto per l’ultimo appuntamento della fase a gironi dell’Europa Cup di pallanuoto maschile in chiave Nazionale italiana: domani sera, in quel di Marsiglia, il Settebello sarà impegnato alle 20 con i padroni di casa della Francia. Obiettivo centrare la terza vittoria di fila e mettere in cassaforte la prima piazza nel raggruppamento: il successo di domani vorrebbe dire conquistare l’accesso diretto alle Finals di Zagabria con una posizione favorevole.

Queste le parole alla FIN della vigilia di Sandro Campagna: “Penso che sarà una partita complicata perchè la Francia giocherà con ardore agonistico e in una piscina importante dove il pubblico è un grande intenditore di pallanuoto. Recentemente con la squadra dell’Olympique hanno battuto in semifinale di Euro Cup l’Ortigia e il pubblico ancor di più motivato. Sarà un ambiente caldo con una partita dai toni agonistici accesi. Il momento storico poi è particolare e quindi ci terranno maggiormente a fare bella figura. Noi dobbiamo avere pazienza e contrastarli quando alzeranno i ritmi, e poi mettere sempre la nostra personalità per controbatterli. Sarà un buon test in vista delle finali di Zagabria, per questo ho scelto la formazione migliore. Il capitano per questa trasferta sarà Marco Del Lungo”.

Impegnati dunque praticamente tutti i migliori: assenti solamente Pietro Figlioli e Matteo Aicardi, lasciati precauzionalmente a riposo. La rosa per il ct siciliano resta praticamente quella vista e rivista nelle ultime uscite. Precedenti ovviamente tutti a favore degli azzurri: dieci vittorie nelle ultime dieci sfide per la Nazionale tricolore.

Questi i convocati dell’Italia:

Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Nicholas Presciutti (AN Brescia), Edoardo Di Somma, Andrea Fondelli e Luca Damonte (Sport Management), Michael Alexandre Bodegas, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique, Guillermo Rios Molina e Alessandro Velotto (Pro Recco), Francesco De Michelis e Matteo Spione (Roma Nuoto).

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Claudio Bosco LPS