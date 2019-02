Pallanuoto, Europa Cup 2019: Francia-Italia 4-6. Sandro Campagna: “L’importante è il risultato, ma abbiamo dovuto stringere i denti”

L’Italia della pallanuoto maschile ha vinto il Girone C dell’Europa Cup ed ora nei quarti di finale incontrerà una tra Russia e Germania: fondamentale la vittoria ottenuta questa sera a Marsiglia contro la Francia per 4-6. A fine partita al sito federale hanno parlato il CT Sandro Campagna ed il top scorer della serata, Echenique.

Il CT Sandro Campagna ha commentato: “Partita da due volti con una fase di gioco fatta bene perché loro erano molto aggressivi avevano un ritmo alto e ci mettevano pressione, la parte negativa è stata l’attacco dove abbiamo giocato male creando molto e sbagliando tanto e questo non è da noi e non rispecchia il nostro livello. L’importante è il risultato, ma abbiamo dovuto stringere i denti anziché stare più tranquilli avendo qualche gol in più di vantaggio. Giocare queste partite gol a gol va bene perché ci aiuta a giocare sotto pressione i minuti decisivi, poi bisogna considerare il momento della stagione in cui i tanti impegni con le squadre di club si sovrappongono con la Nazionale e un po’ di stanchezza affiora. Ora a Zagabria penseremo prima al quarto di finale con la Germania o la Russia e poi a far bene per qualificarci alle finali di World League che daranno un posto già per Tokio 2020“.

Il mattatore della serata è stato Echenique, con una tripletta: “Oggi in attacco non siamo stati precisi ma abbiamo sopperito con una buona difesa. Sapevamo che non era così facile vincere qui come all’andata. Certo mancava qualcosa in attacco, ma le assenze non giustificano la prestazione davanti. Loro hanno giocato con più cattiveria e pressione dell’andata ma è andata bene così: servivano i tre punti per vincere il girone“.

Foto: Claudio Bosco LPS