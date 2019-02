Pallanuoto, Europa Cup 2019: Francia-Italia 4-6. Il Settebello chiude il girone al primo posto

Missione compiuta: il Settebello doveva vincere in Francia nella quinta giornata dell’Europa Cup di pallanuoto e la Nazionale italiana non ha tradito, imponendosi a Marsiglia contro la selezione transalpina per 4-6. Gli azzurri conquistano aritmeticamente il primo posto nel Girone C ed ora andranno ad incontrare nei quarti di finale una tra Germania e Russia.

Nel primo quarto l’Italia passa con Fondelli, ma Rocchietta sigla l’1-1. Di Somma riesce finalmente a far sbloccare gli azzurri in superiorità e così il Settebello va al riposo avanti di un gol. Nel secondo periodo Echenique allunga ma nella fase centrale la Francia è più concreta di noi in fase offensiva con l’uomo in più e perviene al pareggio con i gol di Crousillat e Vernoux. Prima di metà gara però ancora Echenique, dopo aver fallito anche un rigore, va in gol a uomini pari e manda l’Italia al riposo ancora avanti di uno.

Nella terza frazione l’Italia trova ancora il +2 sempre con Echenique, che fa il bello ed il cattivo tempo, ma la Francia prova a rientrare ancora con una marcatura di Vernoux. Presciutti sigla la rete del 4-6, poi la Francia subisce le espulsioni definitive di Canonne e Bachelier. Nell’ultimo quarto gli azzurri controllano e pur non riuscendo ad andare ancora in gol, impediscono ai transalpini di rientrare, portando a casa la vittoria che equivale al primato.

TABELLINO

Francia-Italia 4-6

Francia: Garsau, Saudadier, Bachelier, Marion Vernoux, Khasz, Rocchietta 1, Crousillat 1, Idznski, Marzouki, Canonne, Vanpeperstraete, Vernoux 2, Noyon. Coach. Vukanic.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Molina Rios, Damonte, Fondelli 1, Velotto, Di Somma 1, Echenique 3, Presciutti 1, Bodegas, Spione, Bertoli, De Michelis. Coach. Campagna.

Arbitri: Byelevtsov (Ukr), Naumov (Rus)

Note: Parziali 1-2, 2-2, 1-2, 0-0. Spettatori 600 circa. Echenique (I) fallisce un rigore a 5’38” del secondo tempo (parata di Garsau). Canonne e Bachelier (F) usciti per limite di falli nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Francia 3/7, Italia 3/13 + 1 rigore fallito.

