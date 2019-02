Pallanuoto, Euro League 2019: Sabadell esagerato, Orizzonte Catania sconfitto 12-9 nell’andata dei quarti di finale

Niente da fare per l‘Ekipe Orizzonte Catania nell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di pallanuoto femminile. La squadra siciliana si è dovuta arrendere allo strapotere delle spagnole del Sabadell: le iberiche si impongono per 12-9 a domicilio e ora sarà dura per la compagine italiana riuscire a ribaltare il risultato. Esagerata la prestazione di Ortiz, una super Marletta da quattro reti prova in tutti i modi a tenere a galla l’Orizzonte che però, soprattutto nella prima fase di gara, soffre la pressione avversaria.

EKIPE ORIZZONTE-SABADELL 9-12 (2-3, 1-3, 2-3, 4-3)

Ekipe Orizzonte: Gorlero, Ioannou, Garibotti 1 (rig.), Bianconi 2, R. Aiello 1, Spampinato, Palmieri, Marletta 4, Van der Sloot 1, Koolhaas, Riccioli, Santapaola, Condorelli. All. Miceli

Sabadell: Ester, M. Ortiz, A. Espar 1 (rig.), B. Ortiz 3, G. Farre, Steffens 1, Cordobes, M. Garcia 2, Forca 1, K. Neushul 2 (1 rig.), Domenech, Leiton 2, A. Farre. All. Palma

Arbitri: Markopoulou (Gre) e Matache (Rou)

Note: sup. num. Orizzonte 2/9, Sabadell 5/11. Rigori: Orizzonte 1/1, Sabadell 1/1.

