Rugby, Sei Nazioni 2019: il Galles la ribalta nella ripresa! Inghilterra battuta, i Dragoni puntano al Torneo

Una clamorosa sorpresa, un secondo tempo eccezionale, esaltati dagli oltre 70mila spettatori del Principality Stadium di Cardiff. Il Galles diventa la grande favorita per il Sei Nazioni 2019: nella terza giornata del torneo i Dragoni battono in rimonta l’Inghilterra e restano l’unica squadra imbattuta nella manifestazione, portandosi ovviamente in testa alla classifica. Il risultato finale dice 21-13.

La partita è intensissima, fin dai primi minuti: l’Inghilterra non riesce ad imporre il proprio gioco, a soffrire più di tutti sono i mediani Youngs e Farrell, sempre pressatissimi dalla difesa di casa. Vantaggio per il XV della Rosa, subito pari per i Dragoni, sempre al piede. Poi la prima svolta: dormita della retroguardia gallese, Curry ne approfitta e trova la meta che vale il vantaggio a metà gara per 10-3. Nella ripresa però cambio di passo per i padroni di casa spinti dal pubblico accesissimo: c’è solo una squadra in campo, due piazzati di Anscombe valgono il -1. Inghilterra che torna sul +4 con Farrell, ma poi non c’è più storia: al 67′ la meta di Cory Hill, poi quella in chiusura di Josh Adams, tra i migliori assieme ad un super Williams.

Galles-Inghilterra 21-13

Galles: 15 Liam Williams, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Gareth Anscombe, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Josh Navidi, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Cory Hill, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Rob Evans

A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Nicky Smith, 18 Dillon Lewis, 19 Adam Beard, 20 Aaron Wainwright, 21 Aled Davies, 22 Dan Biggar, 23 Owen Watkin

Marcatori Galles

Mete: Cory Hill (67), Josh Adams (78)

Conversioni: Dan Biggar (69)

Punizioni: Gareth Anscombe (24, 51, 57)

Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Jack Nowell, 13 Henry Slade, 12 Manu Tuilagi, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Mark Wilson, 5 George Kruis, 4 Courtney Lawes, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Ben Moon

A disposizione: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Harry Williams, 19 Joe Launchbury, 20 Brad Shields, 21 Dan Robson, 22 George Ford, 23 Joe Cokanasiga

Marcatori Inghilterra

Mete: Tom Curry (26)

Conversioni: Owen Farrell (27)

Punizioni: Owen Farrell (18, 63)

Foto: LPS/Ettore Griffoni