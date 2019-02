Pallanuoto, Euro Cup 2019: l’Ortigia si arrende al Marsiglia che vola in finale

Il coraggio e l’orgoglio non sono bastati. Al termine di un cammino incredibile ed insperato si ferma la corsa nell’Euro Cup 2019 di pallanuoto maschile per quanto riguarda l’Ortigia. La compagine siciliana si arrende in casa, nel match di ritorno delle semifinali, ad un Marsiglia davvero troppo forte che si impone per 10-4 (dopo il 7-4 dell’andata). I padroni di casa hanno tentato l’assalto iniziale, portandosi addirittura in vantaggio di due reti, ma poi hanno dovuto cedere alla perentoria rimonta dei transalpini.

ORTIGIA-MARSIGLIA 4-10 (2-0, 2-3, 0-4, 0-3) [and. 4-7]

Ortigia: Caruso, Cassia 1, Abela 1, Jelaca, Di Luciano 1, Farmer 1, Giacoppo, Español, Rotondo, Susak, Napolitano, Pellegrino. All. Piccardo

Marsiglia: Scepanovic, Christiaens, Olivon 1, Izdinsky 2, Kimbell 1, Vernoux, Vanpeperstraete, Djurdjic 2 (1 rig.), Marion-Vernoux, I. Kovacevic 2, A. Vukicevic 1, Camarasa, Hovhannisyan. All. Amardeilh

Note: sup. num. Ortigia 3/10, Marsiglia 3/5. Rigori: Ortigia 0/1, Marsiglia 1/1

Foto: Claudio Bosco LPS