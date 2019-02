Pallanuoto, Champions League 2019: Spandau 04-Sport Management 8-13. Altro passo dei Mastini verso la Final Eight

Gran vittoria esterna della BPM Sport Management nella Champions League di pallanuoto: i Mastini si impongono per 8-13 in casa dello Spandau 04 e confermano le quattro lunghezze di margine sul quarto posto del Girone B salendo a quota 19 punti. La Final Eight è un po’ più vicina dopo questa vittoria, maturata nella seconda parte di gara.

Nel primo quarto infatti l’equilibrio regna sovrano, con i padroni di casa che vanno sul 2-0 ma vengono ripresi sul 2-2 dalle marcature di Di Somma e Mirarchi. Nuovo vantaggio tedesco, il 3-3 a fil di sirena è di Mirarchi. Primo vantaggio ospite in apertura di seconda frazione con Casasola, arriva il pari tedesco, ma i Mastini vanno al riposo a metà gara avanti 5-4 con la rete di Valentino.

Nel terzo quarto partono forte i padroni di casa, che prima impattano e poi passano nuovamente a condurre sul 6-5. Mirarchi firma il 6-6, lo Spandau va nuovamente in vantaggio ma in tre minuti e mezzo la BPM sigla un pesantissimo parziale di 4-0 grazie ai gol di Valentino, Damonte, Di Somma e Drasovic che portano lo score sul 7-10. Negli ultimi otto minuti i tedeschi siglano il gol dell’8-10, ma poi ancora Mirarchi a Damonte con una doppietta chiudono la partita sull’8-13 e consegnano tre punti pesantissimi ai Mastini.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renato Olimpio LPS