Volley, Champions League 2019: Modena batte il Karlovarsko ma viene eliminata, la vittoria del Belchatow è letale

Modena ha sconfitto il Karlovarsko per 3-0 (25-18; 25-21; 25-19) nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley maschile ma è una vittoria amara per i Canarini che sono stati eliminati dalla massima competizione continentale. Gli emiliani, per qualificarsi ai quarti di finale, avevano bisogno di una serie di risultati favorevoli dagli altri campi che però non sono arrivati: il PGE Skra Belchatow ha sconfitto il Berlin Recycling Volleys per 3-0 e dunque i ragazzi di Julio Velasco non rientreranno sicuramente tra le tre migliori seconde che potranno proseguire la propria avventura in Europa. L’Italia sarà dunque rappresentata da Perugia e Civitanova nei quarti di finale, i Block Devils e la Lube saranno teste di serie nel sorteggio che si svolgerà venerdì 1° marzo.

I gialloblù hanno fatto il loro dovere in Repubblica Ceca nonostante l’assenza di Ivan Zaytsev, Tine Urnaut e Daniele Mazzone ma purtroppo non è bastato per entrare tra le otto grandi che si contenderanno il trofeo. Modena ha controllato agevolmente la partita contro un avversario decisamente modesto che non ha mai creato particolari grattacapi nonostante la compagine italiana non fosse in campo con la formazione titolare. Buona prova di Wessel Keemink in regia che ha mandato in doppia cifra l’opposto Giulio Pinali (13 punti), gli schiacciatori Bartosz Bednorz (15) e Denys Kaliberda (12), al centro Simone Anzani e Luuc Van Der Ent (6 punti a testa), Salvatore Rossini il libero.

CLASSIFICA POOL B: Civitanova 5 vittorie (15 punti)*, Zaksa 3 vittorie (9 punti)*, Modena 3 vittorie (9 punti), Karlovarsko 0 vittorie (0 punti). *= stasera (ore 20.30): Civitanova-Zaksa

Foto: Valerio Origo