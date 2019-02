Pallanuoto, Champions League 2019: si ferma con lo Jadran la striscia di vittorie per la BPM Sport Management

Si ferma ad otto la striscia di vittorie consecutive per la BPM Sport Management tra campionato e Champions di pallanuoto: nella massima competizione europea i Mastini escono sconfitti in trasferta in terra croata con lo Jadran. I padroni di casa si impongono per 12-9 prevalendo soprattutto nell’ultimo quarto, dove i ragazzi di Baldineti hanno avuto un calo fisico e psicologico. La banda lombarda parte forte, si ritrova addirittura in vantaggio a fine terzo quarto ma subisce un super parziale (5-1) nell’ultimo periodo. Sconfitta che comunque non pesa sulla classifica: la compagine italiana resta in seconda piazza saldamente, la Final Eight non è lontana.

JADRAN SPALATO-BANCO BPM SPORT M. 12-9 (2-0, 3-5, 2-3, 5-1)

Jadran Spalato: Anic, Kunac 1, Zovic 1, Krapic 1, Butic, Delic, Power 2, B. Popovic I, Viskovic, Milardovic 1, Setka 4 (1 rig.), Z. Kovacic 2, M. Podrug. All. Asic

Banco Bpm Sport Management: Lazovic, Dolce 1, Damonte, Alesiani 1, Fondelli 1, E. Di Somma 2, Drasovic 1, Bruni 2, C. Mirarchi, S. Luongo, Casasola, Valentino 1, Nicosia. All. Baldineti

Arbitri: Koryzna (Pol) e Teixido (Esp)

Note: sup. num. Jadran Spalato 6/10, Sport Management 4/9. Rigori: Jadran Spalato 1/1

gianluca.bruno@oasport.it

