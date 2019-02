Pallanuoto, Champions League 2019: Eger-Pro Recco 7-16. Liguri già qualificati alla Final Eight di Hannover

Otto minuti per indirizzare la sfida, altri otto per chiuderla, seconda parte di gara per incrementare il margine: nella nona giornata della Champions League di pallanuoto la Pro Recco passa per 7-16 in casa dell’Eger e si qualifica con cinque turni d’anticipo alla Final Eight di Hannover.

Nel primo quarto Kayes apre per i liguri, ma i magiari impattano. Ivovic firma il nuovo vantaggio ospite, ma l’Eger trova il 2-2. Nella seconda parte però la Pro Recco scava il primo solco grazie alla doppietta di Mandic inframmezzata dalla rete di Renzuto. Nel secondo periodo Filipovic allunga ma i padroni di casa tornano a -3. La differenza tra le squadre in acqua è evidente e così vanno in gol Bodegas e poi per due volte Ivovic per il 3-9 di metà gara.

Il terzo quarto vede ancora i gol di Bukic e Di Fulvio, l’Eger segna il 4-11, ma poi Bodegas e Kayes portano ancora sul +9 i liguri. Nel finale rilassamento difensivo degli italiani ed i magiari tornano sul 6-13 prima dell’ultimo intervallo. Gli ungheresi in avvio di ultima frazione trovano il 7-13 ma nel finale Bukic, Bodegas e Mandic fissano il punteggio sul 7-16 conclusivo.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Marco D’Alò LPS