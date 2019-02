Pallanuoto, A1 femminile 2019: risultati e classifica della tredicesima giornata. Goleade per Orizzonte Catania e SIS Roma

Tredicesimo turno per quanto riguarda il campionato di A1 di pallanuoto femminile: in scena ovviamente nella giornata di sabato tutti i cinque incontri. Goleada per L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre più capolista, inseguono piuttosto da vicine Rapallo e SIS Roma. Successi importanti in zona Final Six per Plebiscito Padova e CSS Verona. Andiamo a rivivere la giornata con tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Tredicesima giornata

F&D H2O-Rapallo Pallanuoto 7-10

Kally Milano-CSS Verona 9-10

SIS Roma-Torre del Grifo Village 17-4

Plebsicito Padova-RN Florentia 10-5

Bogliasco Bene-L’Ekipe Orizzonte 6-21

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 33 RAPALLO PALLANUOTO 31 SIS ROMA 29 PLEBISCITO PADOVA 28 RN FLORENTIA 17 CSS VERONA 16 KALLY NC MILANO 16 BOGLIASCO BENE 13 F&D H2O 4 ECOGRUPPO TORRE DEL GRIFO 0

Foto: LPS/Marco D’Alò